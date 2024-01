Dezvăluiri uluitoare făcute de Mitică Dragomir. Traian Băsescu ar fi în stare critică

Dumitru Dragomir a afirmat că Traian Băsescu ar fi în stare critică. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a transmis că Băsescu are probleme la plămâni și că este conectat la oxigen. Reamintim că europarlamentarul PMP se află internal la Spitalul Militar din Capitală.

Traian Băsescu ar fi în stare gravă

Dumitru Dagomir a ținut să-i transmită multă sănătate fostului președinte. Pe de altă parte medicii avertizează că Băsescu are în față riscuri majore din punct de vedere medical. Antecedentele cardiace îi îngreunează misiunea medicilor de a-l repune pe picioare.

„Îi doresc sănătate multă fostului preşedinte Traian Băsescu, e în spital şi am auzit că este destul de rău. E rău cu plămânii. Am auzit că e băgat pe oxigen, nu ştiu dacă e intubat. Am auzit că e rău. Îi doresc sănătate, că văd că toată lumea l-a plesnit pe unde a apucat, a spus Dumitru Dragomir pentru Fanatik.

Medicii depun eforturi pentru a preveni alte complicații medicale

Medicii care-l tratează depun toate eforturile pentru a îmbunătății starea de sănătate a fostului președinte. În acest sens se concentrează pe administrarea unui tratament care să prevină apariția altor complicații.

Traian Băsescu are 72 de ani și în prezent este internat la Secția Boli Infecțioase din Spitalul Militar de Urgență „Carol Davila din Capitală”. Potrivit primelor informații, fostul președinte ar fi infectat cu virusul gripal de tip A.

Traian Băsescu are mai multe probleme medicale

În luna martie a anului trecut Traian Băsescu a suferit de bronhopneumatie cronică și de insuficiență respiratorie, drept urmare a fost internat la un spital din Bruxelles. În 2005 a suferit o intervenție chirurgicală, a fost operat de hernie de disc, după care doi ani mai târziu a fost operat de tiroidă.

De asemenea, fostul șef de stat a ar mai fi fost internat în 2020 și în 2022, în Franța și Belgia pentru probleme cardiatice. În urma unui control medical amănunțit, medicii au constatat în 2014 că Traian Băsescu suferă de mai multe probleme cardiace. Cadrele medicale au declarat la vremea respectivă că europarlamentarul suferă de ateroscleroză din cauza depunerii de grăsimi și colesterol pe pereții vaselor de sânge.