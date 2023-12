Previziunile lui Dumitru Dragomir. Cine va fi câștigătorul surpriză al alegerilor prezidențiale din 2024

Dumitru Dragomir sugerează că există posibilitatea ca un candidat „desemnat” de Uniunea Europeană să aibă șanse considerabile, pe lângă cei deja cunoscuți în România.

Conform opiniei sale, atunci când Regele Charles a vizitat România, acesta a discutat exclusiv cu un anumit om politic.

Dumitru Dragomir îl vede pe Eduard Hellvig în funcția de președinte

„Cele mai mari șanse le are Ciolacu. A greșit mult în ultimele trei luni, dar are partidul. Dar ar putea veni unu fixat de Uniunea Europeana și ăla e. Eu îmi pun întrebarea: Regele Charles a venit în România și a vrut să vorbească cu un singur om, Hellvig” a spus fostul șef al LPF.

Vineri seara, Dumitru Dragomir a fost invitatul lui Victor Ciutacu la România TV, unde au discutat despre cele mai semnificative subiecte sociale și politice ale momentului.

În timpul emisiunii, a abordat, de asemenea, obstacolele pe care le întâmpină din partea primarului sectorului 1, Clotilde Armand, care a emis ordinul de demolare a gardului unuia dintre hotelurile sale.

Fostul șef LFP, ținta lui Clotilde Armand

„Domne, ăștia de vreo 25 de ani au vrut să mă curețe, dar nu au putut, că eu nu greșesc. Acum, doamna Clotilda, eu am parcarea închiriată, nu era gardul meu, așa am cumpărat. Peste 23 de ani, a venit doamna Clotilda și a zis că am depășit cu 18 cm, că am intrat în nu știu unde, din trotuar. Ei au nevoie să îi propulseze. Că numai scandalul îi propulsează pe ei în politică. Dar nu le-am dat satisfacție.

Păi, ce taxe și ce chirie plătesc eu Primăriei Sectorului 1 și Primăriei Capitalei?”, a declarat Dumitru Dragomir.

Acesta a continuat și a spus că Primăria Sectorului 1 și-a bătut joc de el. Mai ales având în vedere că au venit să-i demoleze gardul hotelului, dar o făceau treptat, tocmai pentru a-i deranja clienții.

Astfel că, fostul șef LPF spune că după acest scandal nu va mai construi deloc în București.

Unde își va petrece Dumitru Dragomir Revelionul

Fostul șef al LPF a adus în discuție și petrecerea de Revelion, ținând să puncteze că singurul loc unde va merge este la Pescobar, dacă va fi deschis restaurantul până atunci.

Dacă nu, va sta acasă cu soția, având în vedere că experiențele din anii trecuți, din Poiana Brașov sau Dubai, au fost extrem de dezamăgitoare.

„Eu sunt etalon de familist. Anul trecut am făcut la Poiana Brașov și a fost eșec total.

Am stat în cel mai luxos hotel și a fost de râs. Cu un an înainte am făcut la Dubai și a plouat, era apă de jumătate de metru pe stradă”, a mai spus Dumitru Dragomir la România TV.