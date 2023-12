Mitică Dragomir, un pensionar „special”. Câți bani are de încasat

Mitică Dragomir are succes în afaceri, însă se bazează și pe pensia primită lunar. Omul de afaceri susține că va fi mai bogat în 2024, odată cu majorarea acesteia. Mai mult, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal are de recuperat o să mai importantă la statul român.

Mitică Dragomir se laudă cu pensia „specială ”

Fostul politician mai are de primit o parte din pensia de parlamentar. Astfel, acesta are toate motivele să aștepte cu nerăbdare anul 2024. Pensia lunară a unui parlamentar ajunge la 7000 de lei. Mitică Dragomir are de recuperat pensiile care i s-ar fi cuvenit în ultimele luni.

„La anul o să fiu mai bogat, poate, pentru că îmi dau și pensia specială din urmă. Pensia de parlamentar. Acum e lege. Trebuie să îmi dea pensiile din urmă. Am de luat pe câteva luni. Am două legislaturi întregi.70 și ceva de milioane de lei pe lună (n.r. peste 7000 de lei), atât are un parlamentar. Trebuie să mi-o dea doar pe câteva luni și devin mai bogat”, a spus el.

Planuri de afaceri pentru 2024

În anul următor fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal are în plan să dezvolte noi afaceri. Acesta intenționează să își deschidă o clinică medicală, precum și un restaurant de lux. Acesta mizează pe un concept care nu există încă în țara noastră. Mitică Dragomir vrea să profite de spațiile pe care le deține, intrând și pe segmentul HoReCA.

“Mă bate gândul să-mi fac un restaurant de lux. Am atâtea spații acuma… Fac o clinică. Am vorbit cu profesorul Costache, unul dintre marii doctori ai acestei țări și mi-a zis că dacă am 2.000 de metri fac o clinicică de asta cu aparatură sofisticată, cu RMN să stai în picioare, nu culcat. Nu cred că există în România. ”, a precizat afaceristul.

M itică Dragomir face bani din imobiliare

Unul dintre domeniile care i-a adus afaceristului profituri substanțiale este cel al imobiliarelor. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal nu este implicat singur în această investiție. În spatele proiectelor de anvergură de află și fiul său, Bogdan.

„Eu în 2024 o să fiu mai sărac. Nu vând nimic, nu am nimic. Jur și cu Biblia în față. Eu nu mă las și îl ajut foarte mult pe fiu-miu, că nu poate să se împartă în atâtea locuri. Eu pe șantier am trei oameni.”, a spus acesta.

Mitică Dragomir se laudă cu apartamentele pe care le construiește, precizând că toate au fost concepute să aibă suprafețe generoase.