Traian Băsescu i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu la Arena Națională: A avut o viață extraordinară

Fostul președinte Traian Băsescu s-a aflat, joi, la Arena Națională, unde este depus sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu. La fel ca mulți apropiați, oameni din sport, oficiali și oameni simpli, ex-șeful statului a venit să-și ia rămas-bun de la fostul antrenor.

La stadion, Băsescu s-a întâlnit cu Răzvan Lucescu. Cei doi au stat de vorbă și au privit împreună distincțiile obținute de-a lungul carierei de Mircea Lucescu.

„Am de spus un singur cuvânt: respect pentru Mircea Lucescu. A avut o viaţă extraordinară, dedicată sportului şi României”, a declarat fostul președinte al României.

Tot în cursul zilei de joi, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a venit la Arena Națională pentru a depune un omagiu. Acesta a ales un gest simbolic, diferit de tradiționalele coroane funerare.

La catafalc a fost adusă o minge realizată din flori, fixată pe un suport care imită suprafața terenului de joc. Gestul a fost interpretat ca un tribut adus carierei sportive a lui Mircea Lucescu.

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus miercuri la Arena Națională, oferind posibilitatea celor care l-au apreciat să-i aducă un ultim omagiu.

Accesul publicului este permis până joi, la ora 20.00.

Mircea Lucescu a murit marți, la vârsta de 80 de ani. Ultimul său meci pe bancă a avut loc pe 26 martie, când naționala României a fost învinsă de Turcia în barajul pentru Cupa Mondială.

Ceremonia de înmormântare este programată pentru vineri și va avea loc la Cimitirul Bellu. Potrivit informațiilor oficiale, fostul antrenor va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare.