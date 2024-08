Politica Ce șanse au Ciolacu și Ciucă la prezidențiale. Verdictul lui Băsescu







Traian Băsescu a făcut o analiză a momentului cu privire la situația candidaților la prezidențiale. Fostul președinte a declarat că atât Marcel Ciolacu, cât şi Nicolae Ciucă sunt cotaţi în prezent cu procente sub cele ale partidelor lor.

Traian Băsescu: Viaţa publică în momentul de faţă nu are nişte locomotive

Traian Băsescu este de părere că în momentul de față „viaţa publică în momentul de faţă nu are nişte locomotive”. Băsescu se referă la candidaţii Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, care, în opinia sa, „sunt cotaţi cu procente sub cele ale partidului”. Șingura care are un scor un pic peste partid este Elena Lasconi USR, mai spune fostul președinte al României.

„Ciolacu este sub partid, ăstalaltul, generalul, este şi el mult sub partid”, a declarat Băsescu.

Băsescu a vorbit și despre tactica aplicată de Marcel Ciolacu și spune că „nu s-a hotărât încă pentru că face un joc intern. Vrea să ducă lucrurile până la limita la care se poate anunţa candidatul şi apoi să le zică: văd că nu avem pe altcineva. Vă scot din încurcătură, dar îmi garantaţi că rămân preşedintele PSD şi premier”.

Marcel Ciolacu îi ține în tensiune pe cei de la PSD

Traian Băsescu este „convins că acesta-i jocul pe care îl face acum Marcel Ciolacu, îi ţine acum în tensiune”. De asemenea, a vorbit și despre șansele liderei de la USR. Întrebat dacă Elena Lasconi ar putea ajunge în turul al doilea, acesta a spus: „Dacă nu se pun cap la cap cu toate partiduleţele, partidele, este greu”.

Cu privire la partidele suveraniste, Traian Băsescu a afirmat că: „dacă vin cu un al treilea candidat, nu Şoşoacă, Simion sau Guşă, atunci Ciucă nu are nicio şansă să intre în turul doi.

Traian Băsescu, despre un candidat surpriză

Dacă ar mai fi timp să apară un candidat surpriză pentru alegerile prezidenţiale, fostul președinte a spus că nu mai este timp, însă, mai spune el: „Mă uit însă cu atenţie la o eventuală unire a celor două partide suveraniste, al doamnei Şoşoacă şi AUR. Dacă se întâmplă acest lucru şi ei ajung la concluzia să aibă un al treilea candidat, dar nu mă refer la Guşă, poate Cristi Diaconescu, spre exemplu, Ciucă nu are nicio şansă să intre în turul doi. Nicio şansă”.

Cu privire la Marcel Ciolacu, dacă are o şansă să intre în turul doi, Băsescu a declarat: „Ciolacu da, mai ales dacă nu intră Geoană”, a concluzionat Băsescu la romaniatv.net.