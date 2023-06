Traian Băsescu a explodat! Scandal în direct la TV, după moartea dubioasă a lui Dumitru Puzdrea

Traian Băsescu a susținut o intervenție televizată în legătură cu moartea șocantă a afaceristului și politicianului Dumitru Puzderea, a cărui nume a fost asociat cu diverse controverse în domeniul imobiliar.

Recent s-a redeschis dosarul în care Băsescu, în calitate de primar al Capitalei, i-ar fi retrocedat lui Puzdrea un teren de peste 40.000 de metri pătrați lângă Piaţa Presei Libere, unde afaceristul şi-a ridicat complexul comercial Flora.

Traian Băsescu, cuvinte dure la adresa moderatorului Realitatea Plus

Numai că, Traian Băsescu dezvăluie că nu a avut niciodată o relație de prietenie cu Dumitru Puzdrea și, în plus, el susține că terenurile de pe domeniul Băneasa-Dămăroaia nu au fost retrocedate de către Primăria Capitalei către Puzdrea sau urmașii săi.

„Terenul pe care a construit domnul Puzdrea nu are nicio legatură cu vreo retrocedare semnată de primarul Traian Băsescu (…) Eu nu am avut nicio treabă cu Puzdrea, nu a avut loc nicio restituire către el sau urmașii săi”, a spus fostul președinte Traian Băsescu, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.

Deranjat serios de e întrebările adresate de moderatorul Realitatea Plus, Laurențiu Botin, Traian Băsescu i-a sugerat acestuia să se informeze mai bine și a concluzionat cu expresia: „Marș, mă!”

„Domnu’ Botin, dați-mi voie ca după această intervenție să vă spun „Marș, mă!”, că asta este sloganul vostru”, a spus Traian Băsescu. Botin a reacționat: „Domnu’ Băsescu, cu tot respectul, chiar încercați să porniți ce? Sunteți un om gregar, intrați și jigniți în mod direct”.

„Voi ne jigniți în fiecare seară cu „Marș, mă!””, a replicat Băsescu. „Am crezut că apreciați un jurnalist. Sloganul nostru este „Marș, mă!””, a replicat Botin. „Marș, mă!, tu!”, a încheiat Băsescu.

Dumitru Puzderea, găsit mort în curtea casei sale

Trupul fără viață al celebrului politician Dumitru Puzderea(deputat între anii 2000 și 2008) a fost descoperit de soția sa, Iosefina, la ora 6.40 de minute, lângă zidul casei, sub una dintre ferestrele cu vedere în curtea interioară a imobilului situat în Șoseaua Nordului.

„Undeva în jurul orei 6.15, unul dintre vecinii victimei a cărui casă este în aceeași curte cu cea a bărbatului descoperit mort a plecat de acasă și a spus că nu a văzut nimic. Era imposibil, judecând după locul unde a fost descoperit cadavrul, să nu-l vadă, pentru că drumul spre poarta de acces trece prin acea curte interioară pe care o împart două familii, exact pe acolo, (n.r. unde a fost descoperit trupul lui Puzdrea).

Cum alarma a fost dată la 6.40 de soție, care s-a dus să o întâmpine la poartă pe menajera care tocmai venise, deducem că moartea bărbatului a survenit în acest interval de timp. Pe trupul bărbatului a fost descoperite escoriații la brațul stâng și o rană la cap, ceva mai profundă, cea care a sângerat mai tare”, au dezvăluit surse judiciare pentru EVZ.