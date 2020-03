Din păcate, de şase luni, de când bărbatul iubit, medicul Vlad Guţul a pierdut lupta cu cancerul, ea a uitat să mai zâmbească.

Artista a fost căsătorită timp de 40 de ani cu soțul ei și au împărțit împreună şi bucuriile şi necazurile

Artista, în vârstă de 66 de ani, din cauza supărărilor dar și a unei boli foarte grave de care suferă, a albit brusc.

Medicii au diagnosticat-o ca având o boală autoimună care îi afectează creierul.

„Mă simt foarte rău, vreau să mor şi eu, nu mai sunt aşa volubilă cum eram. Am o însoţitoare, Victoria, care stă aici cu mine, la Craiova. Sunt foarte bolnavă, am o boală autoimună care îmi afectează creierul. Sunt lovită de soartă, aşa am fost toată viaţa, lovită de încercări. Sufăr că nu mai pot juca, că nu mai pot filma, viaţă mea s-a sfârşit şi aş vrea să mor să merg după soţul meu drag şi iubit”, a mărturisit actriţa, cu lacrimi în ochi.

Nataşa a avut, de-a lungul vremii, multe necazuri: „Soţul meu a avut un cancer de vezică urinară. Este foarte greu când ai un pacient medic, pentru că nu e uşor să-l «prosteşti» să facă ce vrei tu. El spunea că ştie mai bine ce e bine şi cum e bine să facă. Ne-a părăsit anul trecut şi m-a lăsat singură. Ultima mea şansă de a avea copii s-a dus acum 20 ani, când am învins un cancer uterin şi am făcut o histerectomie. Imediat după aceea a venit moda cu insemi­nările în vitro, dar eu nu mai aveam în ce să inseminez. Nu am copii, însă am mulţi studenţi şi fini. Nu duc lipsă de copii”, a povestit actriţa.

Ea şi-a adorat soţul, mesajul postat de Nataşa, pe 15 septembrie, pe Facebook, fiind sfâşietor: „Iubitul meu, al meu soţ, care a plecat şi m-a lăsat singură, Tati al meu. Vă mulţumesc tuturor celor care sunteţi şi veţi fi cu mine”.

Nataşa şi Vlad s-au cunoscut la Craiova, unde artista a fost repartizată după ce a absolvit Institutul de Teatru din Bucureşti.

Acum, actriţa are ajutor din partea mamei sale, dar şi a fratelui ei mai mic, Cristian-Mugurel, pe care însă medicii l-au diagnosticat cu tumoră la pancreas.

„Din păcate, mă sting, încet”, a mai adăugat Nataşa. Din cauza bolii, ea a început să uite numele şi chipurile celor dragi, dar şi locurile şi întâmplările din anii tinereţii.

„Regina reclamelor la produsele lactate” a fost şi fotomodel, în anii tinereţii, prezentând colecţiile de rochii ale Zinei Dumitrescu, fostul mare designer din anii comunismului.

De-a lungul anilor, Nataşa Raab a jucat în numeroase piese de teatru, filme şi seriale, de la legendarul „Lumini şi umbre” la „La Urgenţă”, dar şi în telenovele de succes „Inimă de ţigan”, „Regina”, şi în producţia „Poziţia copilului”, potrivit romaniatv.net

