Tragedie uriaşă în sport! Un mare campion mondial şi-a pierdut viaţa la doar 28 de ani. „O veste dureros de tristă”

Omagiu pentru ciclistul scoțian John Paul, care a murit la vârsta de 28 de ani, la Jocurile Commonwealth-ului. Cunoscut sub porecla JP, tânărul a fost declarat campion la sprint masculin la Campionatele Mondiale de juniori ale Uniunii Cicliste Internaționale (UCI) în anul 2011.

El a reprezentat Scoția la Jocurile Commonwealth-ului de acasă, la Glasgow, în cursul anului 2014. John Paul a concurat în probele masculine de sprint și keirin la aceste Jocuri, ajungând în semifinale în cea din urmă.

„Trimitem gândurile noastre familiei și prietenilor lui John Paul în aceste momente triste”, a transmis echipa de ciclism a Scoției. „Un membru valoros al echipei Scoția la Glasgow 2014 și foarte iubit în cadrul comunității de ciclism”, au mai adăugat reprezentanții acesteia, după anunțul tragic al decesului sportivului, potrivit cyclingweekly.

Tragic news, an amazing teammate through most of my career, a guy who marched to the beat of his own drum and a good friend.

Thoughts with his family who were always with John at every event and well known to the team 😔

Fun times at @sixdaysbremen you’ll be missed! https://t.co/nXnJ2DbtK7 pic.twitter.com/YtZVq3qWyg

— Callum Skinner (@CallumSkinner) March 9, 2022