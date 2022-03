Tragedie uriaşă în plin război! A fost găsit mort în locuința sa. Poliţia a deschis anchetă

Un oligarh născut în zona Ucrainei pe vremea Uniunii Sovietice a fost găsit mort la domiciliul său din Marea Britanie. Ofițerii de la Poliția din Surrey au declarat că, momentan, moartea lui Mikhail Watford, în vârstă de 66 de ani, este inexplicabilă, dar s-au ferit să o catalogheze ca suspectă. Mikhail Watford a făcut avere în industra de petrol și gaze după destrămarea URSS, scrie theguardian.com.

„Am fost sunați despre descoperirea cadavrului unui bărbat la o adresă din Portnall Drive, Wentworth. A fost chemată o ambulanță, dar bărbatul, care avea peste 60 de ani, a fost declarat, din păcate, decedat la fața locului. Rudele lui apropiate sunt la curent și sunt sprijinite de ofițeri special instruiți. O anchetă asupra circumstanțelor morții este în curs de desfășurare, dar nu se crede că există circumstanțe suspecte în acest moment“, a anunțat Poliția.

Născut pe teritoriul URSS

Watford s-a născut sub numele de Mihail Tolstosheya în zona Ucrainei în 1955, în perioada sovietică a țării. El a fost cunoscut sub numele de Misha și, potrivit Sunday Times, și-a anglicizat numele de familie după ce s-a mutat în Marea Britanie. Inițial s-a stabilit la Londra, unde a locuit cu soția sa din Estonia, Jane, înainte de a se muta în Surrey. Oligarhul are trei copii, doi băieți și o fată.

Nu era vizat de sancțiuni

Potrivit sursei citate, Watford a considerat că perioada din copilăria lui, petrecută într-un „apartament mare cu patru dormitoare, cu o baie și o mașină”, a fost foarte confortabilă în Ucraina din era sovietică.

Poliția insistă pe faptul că Watford nu era vizat de sancțiunile impuse oligarhilor ruși apropiați lui Putin. Mama sa însă, care locuiește tot la Londra, visa la Rusia de pe vremea comuniștilor. Ea își păstra în continuare actul de identitate sovietic într-un seif.

„Ea crede cu tărie că comuniștii se vor întoarce în Rusia și Ucraina. Între timp, ea se bucură de cheltuirea modestă a banilor fiului ei capitalist… Și ne rugăm ca visul ei să nu devină realitate”, declara Watford, într-un interviu pentru Sunday Times.