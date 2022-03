Tragedie uriaşă în muzică! S-a stins din viaţă o adevărată legendă. A făcut istorie cu piesa „Why Can’t We Live Together”

Timmy Thomas, unul dintre cei mai mari artiști din lume, a decedat la vârsta de 77 de ani. Acesta s-a făcut remarcat cu piesa anti-război „Why Can’t We Live Together”, hitul mondial din 1973.

Familia a anunțat tragica întâmplare pe pagina solistului de Facebook, dar nu a explicat cauza morții. „Cu apreciere şi recunoştinţă, familia vă mulţumeşte pentru rugăciuni, sprijin, cuvinte preţioase şi alte expresii de dragoste şi bunătate în această perioadă”.

Orga, ritmul rudimentar de tobe şi vocea sinceră a lui Thomas au fost principalele motive pentru care oamenii au iubit din prima clipă melodia „Why Can’t We Live Together”. A fost considerată una dintre cele mai minimaliste piese R&B din anii 1970. A ajuns pe locul 3 în SUA şi pe locul 12 în Marea Britanie.

Și Sade i-a cântat piesa, pe multi-premiatul album de debut din 1984 „Diamond Life”; MC Hammer pe „Too Legit to Quit” din 1991; Steve Winwood pentru „About Time” din 2003 şi Lonnie Liston Smith cu Iggy Pop, lansat în 2021.

Legenda muzicii s-a stins din viață

Drake a fost un alt artist fascinat legendarul Thomas. Acesta a făcut un remake al hitului în 2015- Hotline Bling.

Thomas declarase că noua generație va cunoaște melodia lui și că este încântat de munca lui Drake: „Am fost foarte mândru să ascult ce a făcut cu ea. Chiar dacă el schimbase mesajul pe care îl aveam eu, știți, „Why can’t we live together”.

„Dar ceea ce face este că îmi dă șansa ca numele meu să fie din nou acolo și îmi dă șansa de a le spune din nou ceva tinerilor. Și asta este ceea ce este interesant pentru mine. Îi țin pumnii și îi țin pumnii să aibă succes.”

Thomas s-a născut în Indiana în 1944 și a provenit dintr-o familie cu 12 frați. Prima lui pasiune a fost jazz-ul, stil muzical pe care l-a învățat de la Cannonball Adderley sau Donald Byrd. Artistul a colaborat cu cu Stax Records şi cu casa de discuri Goldwax. După puțină vreme, și-a pus amprenta în mai multe piese.

Acesta a scos și un album Why Can’t We Live Together, care a ajuns pe locul 10 în SUA. Cu toate astea, următoarele melodii nu au mai fost atât de admirate de fani și s-a axat producție cu artiști precum Gwen McCrae sau Betty Wright.

Printre cei care i-au adus un omagiu s-a numărat DJ Greg Wilson, care a spus despre Why Can’t We Live Together că este „o pledoarie obsedantă pentru pace și unitate, care rămâne la fel de emoționantă și relevantă și acum, după o jumătate de secol”, potrivit theguardian.com