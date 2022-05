Tragedie uriaşă în familia lui Radu Mazăre! S-a stins din viaţă fulgerător. Totul s-a întâmplat la doar o zi după ce fiul său a fost încarcerat

Doliu uriaș în familia social-democratului Radu Mazăre, fost primar al municipiului Constanța. Mama politicianului, Gabriela Victoria Mazăre, a decedat. Femeia avea mai multe probleme cardiace, vorbind anterior despre cât de dificil îi este unui părinte să își privească copilul mergând la închisoare.

Mama lui Radu Mazăre a murit

Decesul mamei lui Radu Mazăre a survenit la doar o zi după ce fiul său cel mai mic, fostul senator Alexandru Mazăre, a fost încarcerat la Penitenciarul Rahova. Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au dispus condamnarea fostului senator PSD la 3 ani de închisoare cu executare. În același dosar, fratele acestuia, Radu Mazăre, a scăpat de acuzații.

Este vorba despre dosarul de corupție care privește construirea campusului de locuințe sociale „Henri Coandă” din Constanța. Decizia de condamnare pronunțată marți, 10 mai, de Înalta Curte de Casație și Justiție este definitivă.

Potrivit informațiilor transmise de Cugetul Liber, mama celor doi politicieni, Gabriela Victoria Mazăre, a decedat după ce a suferit un infarct, ea având în trecut mai multe probleme cardiace.

Mesaje triste de despărțire

Fostul președinte al CJC, Nicușor Constantinescu, a transmis, în urmă cu puțin timp, un mesaj în care deplânge trecerea în rândul celor drepți a Gabrielei Victoria Mazăre.

„Dragostea ei de mamă i-a dus inima în Infinit. Sunt cu tine, umăr lângă umăr, urcăm muntele, până ce rămâne numai muntele. Drum ușor spre lumea fără dor, doamna Gabi!!”, este mesajul publicat de fostul șef CJC pe pagina sa de Facebook.

Ce spunea Gabriela Victoria Mazăre despre fiul încarcerat

În altă ordine de idei, trebuie amintit că în anul 2019, mama lui Radu Mazăre, invitată la Antena 3, a povestit cât de grea i-a fost copilăria după ce tatăl său a ajuns la închisoare, dar și cât de greu îi era la acea vreme să își vadă fiul „nevinovat” la pușcărie. Gabriela Victoria Mazăre a povestit atunci că este puternică pentru că vrea să-şi încurajeze „fiul nevinovat”.

„Nu e uşor să mergi să-ţi vezi copilul în situaţia respectivă, mai ales că îl cunosc foarte bine, ştiu foarte bine ce a făcut, că e nevinovat, că a fost condamnat aşa cum a fost condamnat. Mi-a fost foarte greu, dar nu am vrut să arăt niciun moment sentimentele pe care le am pentru că ştiu că l-aş fi făcut să sufere. Am două operaţii pe cord, am un stimulator la inimă, vă daţi seama cum este şi în ce stare mă simţeam, iar dorinţa lui cea mai mare este să nu sufăr, să nu păţesc ceva. Cred că ne-am menajat reciproc. El a zâmbit şi mi-a spus că trece cu bine, că suportă uşor şi să nu-mi fac probleme pentru el, iar eu l-am încurajat şi i-am spus că împreună, ceea ce este adevărat, el, cu mine şi cu fraţii săi, vom trece peste acest episod”, spunea mama lui Radu Mazăre, Gabriela Victoria Mazăre, în anul 2019.