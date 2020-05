Potrivit Poliției din Las Vegas, cele două cadavre au fost descoperite de către un văr al actorului, care a observat că acesta nu plecase la Los Angeles, unde avea mai multe filmări, mașina acestuia fiind parcată în curtea imobilului.

Aceleași surse au mai precizat pentru presa de peste ocean că verișorul actorului a anunțat Poliția și serviciile de urgență, după ce a făcut teribila descoperire.

La scurt timp, Lisa Wayne, mama actorului i-a adus un omagiu fiului ei pe Facebook, scriind: „Copilul meu, Greg Boyce a fost cel mai bun bucătar … oh, om. El a creat aromele, după perfecțiunea lui și le-a numit după rapperii de pe coasta de vest. Snoop Dog, Kendrick Lamar, Roddy Ricch, The Game, etc. Pot spune că fiul meu a fost bucătarul meu preferat. A fost un om grozav și asta a fost pasiunea lui”.

Mama actorului a mai spus că Gregory Tyree și iubita lucrau împreună. Femeia a rememorat serile plăcute, petrecute împreună, în perioada de carantină, dar și plimbările plăcute, făcute pe o potecă de munte, descoperită doar de ei patru, actorul, iubita lui, fetița de zece ani și ea.