„Vă anunţăm cu tristeţe că tatăl nostru a murit miercuri dimineaţă. El va rămâne în amintirea multora care îi vor duce dorul. La revedere tata, te vom iubi mereu”, au scris cele două fiice ale cântăreţului.

Kenny Lynch, care s-a născut la Londra, a avut o serie de melodii de mare succes în anii ’60, între care Up on The Roof şi You Can Never Stop Loving Me, ajunse între primele zece single-uri în Marea Britanie, în 1962 şi respectiv 1963.

El a fost primul artist care a reinterpretat o piesă a trupei The Beatles – Misery – în 1963 şi a apărut pe coperta albumului Band on the Run al lui Paul McCartney&Wings.

Lynch, care a crescut în estul Londrei într-o familie cu 13 copii, a primit Ordinul Imperiului Britanic (OBE) în 1970 pentru serviciile în lumea divertismentului şi a apărut alături de Sid James şi Charles Hawtrey în filmul Carry On Loving în acelaşi an. El a jucat şi comediile britanice The Plank şi The Alf Garnett Saga şi a apărut în sitcom-ul Curry And Chips alături de Spike Milligan.

Kenny Lynch a avut succes şi în calitate de compozitor. El a scris piesa Sha La La La Lee interpretată de trupa Small Faces.

Cântăreţul britanic a suferit de cancer la prostată.

