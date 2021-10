Tragedie fără margini: Doina Ghițescu a luat foc în cimitir! „I s-au descărnat degetele”

Doina Ghițescu a vorbit, recent, într-un interviu despre clipele de groază prin care a trecut atunci când a luat foc în cimitir, sub privirile înghețate ale persoanelor din jurul său. Hainele și peruca i-au fost cuprinse de flăcări, care i-au ars ulterior pielea. Relatările îndrăgitei artiste sunt cu adevărat cutremurătoare.

Doina Ghițescu a luat foc în cimitir

„Cine a pus lumânări, nu a protejat. Când recitam, mi s-au aprins hainele și mirosea a porc pârlit. Am crezut că mirosul vine de la casele din jurul cimitirului. Dar nu era așa, eu ardeam. Hainele, rochiile de poliester s-au aprins. Și când mi-am dat seama, am început să strig: ARD! Când m-am întors spre ei, ei s-au speriat și au fugit de mine. Eu strigam ajutor, iar ei nu făceau nimic”, a declarat Doina Ghițescu.

„Era o doamna doctor lângă mine, pensionară, și i-am zis să facă ceva, iar ea mi-a zis că nu poate, flăcările sunt prea mari. Ardeam, flăcările s-au dus pe fund și au început sa urce pe spate, mi-a ars și peruca care tot din plastic era. Bine că am avut-o că mi-a protejat scalpul. Mă dădeam de garduri, strigam: ard, ard, ard! Mi-am smuls peruca de pe cap când am văzut că flăcările vor să-mi cuprindă fața și așa m-am ars și la mână”, a mai mărturisit îndrăgita actriță.

„A venit un înger păzitor”

În timp ce alte persoane o filmau arzând, un tânăr în vârstă de 36 de ani a intervenit și a ajutat-o pe actriță să se salveze. Bărbatul a suferit, la rândul său, arsuri, însă a reușit să stingă flăcările cu care se lupta artista.

„Atunci a venit un înger păzitor. Un tânăr de 36 ani care m-a trântit la pământ, a stins cum a putut flăcările și s-a ars și el la mana, i s-au descarnat degetele, e un erou. Si am ramas in pielea goala in cimitir, fara frunza, fara nimic. Cand am ajuns la spital aveam pamant din cap pana si in organele genitale. Am inteles ca unii m-au filmat si mi-au facut fotografii pe care le-au distribuit in on line vreo 3 ore. In astea trei ore s-a vazut film cu mine dezbracata, in pielea goala. Nu stiu cine a sistat difuzarea.”, a mai declarat Doina Ghițescu.

Actrița a suferit arsuri de gradul II și III

După intervenția „îngerului păzitor”, celelalte persoane au încercat să o ajute pe actriță, însă, din păcate, au făcut mai rău fiindcă nu știau că, potrivit sfaturilor medicilor, peste arsuri nu se toarnă apă.

„Ei n-au știut ca nu se pune apa peste rănile arse. După ce mi-a stins flăcările acel băiat, au venit cu apa din borcanele si galetile de la florile morților si au turnat-o pe corp. Atunci s-au infectat si mai tare rănile.

M-a internat de urgenta. Am avut arsuri de gradul II și III cu profunzimi, care patru zile au fost de operatie. Nu aveau locuri la femei, m-au băgat la bărbați. Știți cum stau arșii in spital? Dezbrăcați in pielea goala! Bărbații erau arși la penisuri, la picioare, la mâini, la ochi. La mine a ars tot fundul, partea dreapta a spatelui si pe mana”, a dezvăluit Doina Ghițescu pentru Star Popular.