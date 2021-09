Tragedie de nedescris. Mama şi copilul abia născut au murit. Gabriela, 36 de ani, depistată cu varianta Delta

Gabriela, în vârstă de 36 de ani, a venit în țară împreună cu soțul său și cu băiețelul de 4 ani la finalul lunii iulie. Au călătorit din Spania, cu teste negative, au aterizat pe aeroportul din Cluj și de aici au mers la rudele din Petroșani și Piatra Neamț. Ceea ce trebuia să fie un concediu liniștit alături de părinți și familie, în scurt timp s-a transformat într-un coșmar.

Femeia însărcinată a fost luată cu ambulanța, testată și transportată la spital

Testul a ieșit pozitiv, iar femeia a fost internată mai întâi pe secția de boli infecțioase și apoi la ginecologie. “I-au făcut testul PCR, au constat tulpină Delta. După vreo 2-3 zile a început să se simtă foarte rău. Miercuri și joi am stat cu ea la geam și am vorbit, am vorbit și ne-am ținut de mână”, a declarat Dragoș Ionel, soțul femeii. Acestea aveau să fie ultimele clipe în care bărbatul și-a văzut soția.

Soţul disperat şi-a dat acordul pentru cezariană cu gândul de a salva măcar pe unul dintre cei dragi, şi povestește: “Au venit medicii și managerul și au spus că trebuie să facă operația să salveze măcar pe unul. Dar în operație sunt riscuri și îi pot pierde pe amândoi. La o oră jumatate m-au chemat să văd copilul, m-am dus sus unde era într-un incubator și am rămas acolo ca să mă rog pentru el să trăiască”, a mai spus soțul.

Medicii spun că mama nu a mai avut nicio şansă