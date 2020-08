O serie de imagini care circulă pe rețelele sociale arată un avion rupt în două, prăbușit într-o vale din apropierea aeroportului Calicut, din statul indian Kerala.

Conform presei locale, 15 ambulante au ajuns la fața locului pentru a prelua răniții către spitalele din imediata apropiere. Inițial s-a anunțat că există doar o victimă, pilotul,

Cursa Air India Dubai-Kozhikode a ieșit de pe pistă și a ratat aterizarea pe aeroportul din Karipur, în jurul orei locale 19.45, a declarat agenției de știri ANI poliția din Kondotty.

Într-o postare pe Twitter, fostul ministru de stat pentru turism din India KJ Alphons. a declarat că mulți pasageri au fost răniți, toți au fost evacuați și există o singură victimă, pilotul. Conform acestuia, aparatul nu a luat foc.

Martorii oculari afirmă că au văzut mult fum la fața locului, iar avionul părea să se fi rupt în două când s-a prăbușit.

Potrivit altor canale ale mass-media din India, viețile pierdute ar fi mai multe, căci aparatul de zbor a ieșit de pe pistă, a căzut într-o vale și s-a frânt pur și simplu în două părți. Există câțiva supraviețuitori, relatează , care citează surse oficiale din cadrul organelor de investigație.

Însă cel mai recent buletin informativ al CNN de miercuri seară relatează că ar fi vorba de trei victime, pe lângă pilot pierzându-și viața alți doi pasageri.