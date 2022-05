Tragedia uriaşă în familia unei vedete! Ana Baniciu este în doliu. A pierdut una dintre cele mai dragi persoane din viața ei

Cunoscuta artistă trece prim momente cumplite, după ce și-a pierdut mama. Ana Baniciu a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, dar și o fotografie cu femeia care i-a fost mereu alături în toate momentele importante ale vieții.

La căpătâiul mamei

Femeia a fost răspusă de o boală complită, iar Ana Baniciu a stat în ultimele luni la căpătâiul mamei sale încercând că petreacă cât mai mult timp cu femeia care i-a dat viață.

„Adina, mama care și-a dedicat întreaga viață copilei ei, care a sprjinit-o și a trăit pentru un singur om… pentru mine! Am stat în ultimele două luni alături de ea, am respirat în același ritm și ne-am spus tot ce era frumos și poate am mai uitat să spunem. Am fost alături de ea până la ultima suflare și am condus-o spre un loc luminat. Mama mea nu pleacă niciodată de lângă mine, ea este cu mine la fiecare pas și mă ghidează!”, a scris Ana Baniciu, pe rețelele sociale.

Vrea să o facă mândră

Ana Baniciu are planuri mari de viitor și spune că vrea să o facă mândră pe mama ei, chiar și din ceruri. Artista îi este recunoscătoare femeii pentru toate sfaturile pe care i le-a dat de-a lungul vieții.

„Mama mea sfântă și bună pe care o iubesc infinit mi-a dat ultima și cea mai importantă lecție, lecția vieții și înțelepciunea atunci când vine vorba de moarte!

De mulțumit, am să îți mulțumesc în fiecare zi din viața mea pentru că ai fost, ești și vei fi lângă Ana ta care are planuri mari și care nu o să stea o secundă, o să te facă mândră în continuare, așa cum a facut-o și până acum! Te iubesc cu toată ființa mea, în fiecare secundă“, a mai adăugat artista.

Ana Baniciu este o artistă foarte îndrăgită și fiica lui Mircea Baniciu. Aceasta este cea mai bună prietenă a Ralukăi, o altă cântăreață foarte iubită de public. De-a lungul timpului a lansat diverse piese care au strâns milioane de vizualizări și care au versuri profunde. În paralel cu o carieră de succes, Ana Baniciu trăiește o poveste de dragoste cu Edi Kovacs, cu care urmează se se căsătorească.