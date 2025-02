Tragedia la Munchen. Mama și fetița de 2 ani, decedate în urma atacului cu mașina

Atacul cu mașina comis joi pe o stradă din Munchen a avut un final tragic, două dintre victime, o fetiță de doar doi ani și mama sa de 37 de ani, pierzându-și viața sâmbătă, din cauza rănilor grave.

Acestea se numără printre cele aproximativ 40 de persoane rănite în urma incidentului. Poliția din Munchen a confirmat decesul celor două victime, iar tragedia a șocat întreaga comunitate. Incidentul a adus un val de tristețe și revoltă, mai ales având în vedere vârsta fragilă a fetiței și faptul că mama sa încerca să își protejeze copilul.

JUST IN 🔴

A ramming attack in Munich occurred near the Hotel Bayerischer Hof, the venue for the upcoming Munich Security Conference. pic.twitter.com/lldkPgDDkI

— Open Source Intel (@Osint613) February 13, 2025