Omul lui Donald Trump, vizită în Europa. Generalul Keith Kellogg trece și pe la Kiev

Donald Trump și-a trimis reprezentantul special în Europa. Generalul Keith Kellogg și-a început deja călătoria, urmând să poarte discuții cu „aliații și partenerii” Statelor Unite.

Generalul Kellogg a anunțat că se va „întâlni cu aliaţi şi parteneri care sunt gata să colaboreze cu Statele Unite, pentru a atinge obiectivul preşedintelui american de a pune capăt războiului din Ucraina şi de a restabili stabilitatea în Europa”.

„Aştept cu nerăbdare întâlniri rodnice, pentru a face lucrurile să avanseze rapid”, a precizat el.

Heading to Europe to meet with Allies & partners who are ready to work with 🇺🇸 to achieve @POTUS goal to end the war in Ukraine and restore stability in Europe. Looking forward to productive meetings to get things moving swiftly. pic.twitter.com/5FA5KXfuJV

— Gen. Keith Kellogg (@SPE_Kellogg) February 12, 2025