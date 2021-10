Tragedia din spitalul de la Constanța. Imagini din salonul groazei. Șapte pacienți n-au mai avut nicio șansă

Primele imagini din saloanele devastate de incendiu au început să circule pe internet, arătând cât de gravă este situația. Imaginile dezvăluie ceea ce s-a petrecut în salonul de la terapie intensivă.

În incendiul de la Constanța au decedat șapte pacienți bolnavi de COVID care erau tratați în această secție.

Şapte pacienţi au murit în incendiul care s-a declanșat în această dimineață la Secția ATI a spitalului de boli infecțioase din Constanța. În urma izbucnirii flăcărilor, întreaga unitate medicală a fost evacuată, pacienții fiind repartizați către alte unități medicale din județ.

Incendiul s-a manifestat la Secţia ATI COVID și a fost lichidat în aproximativ o oră, conform anunţului făcut de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Autorităţile au activat Planul roşu de intervenţie, dar și planul alb de evacuare a pacienților. În fața unității sanitare au fost aduse paturi de teraie intensivă și mașini de terapie intensivă, care sunt construite special pentru astfel de situații.

Un număr de 125 de persoane erau internate vineri dimineaţa la Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa. Dintre acestea, zece erau pe secția ATI. Mai multe echipaje de la ISU Călăraşi, ISU Galați şi ISU Ialomiţa au participat la operațiunea de stingere a acestui incendiu și la evacuarea pacienților din secția ATI.

Lucian Bode a prezentat situația

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode a făcut o declarație de presă, din fața sediului instituției, în care a prezentat situația și momentele principale ale intervenției.

„La 9.48 am fost sesizați, la 9.53 am activat planul roșu, la 9.56 pompierii au ajuns la față locului, cu toate că erau la o distanță de 3, 5 km. Incendiul a fost localizat și în mai puțîn de o ora, lichidat. Am intervenit cu forțe din Constanța, peste 140 de pompieri, respectiv cu 61 mijloace de intervenție la care s-au adăugat forțe din Călărași, Galați și Ialomița. Câteva concluzii preliminare – în spital, la ora producerii incendiului, erau 125 pacienți. 10 erau la ATI”, a spus ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.