Social Tragedia de pe Jepii mici. Mărturia iubitului fetei ucise de urs







Bușteni. Un urs agresiv a ucis marți o tânără de 19 ani pe un traseu din Munții Bucegi. După tragicul eveniment, iubitul ei a relatat că a încercat să alunge animalul sălbatic mai multe minute, dar fără succes, iar la un moment dat a atacat.

Apelul la numărul de urgență 112 a fost efectuat în jurul orei 15.45, când tânărul a anunțat că ursul a atacat-o pe iubita sa și a tras-o într-o râpă adâncă.

Iubitul fetei ucise de urs, în stare de șoc

Tânărul le-a explicat anchetatorilor că se aflau în drum spre cascada Spumoasa de pe valea Jepii Mici când au întâlnit ursul pe potecă.

Acesta a mai adăugat că inițial își doreau să facă alt traseu, însă iubita lui a insistat să facă acel traseu și să ajungă la cascadă pentru a se relaxa.

„A fost neașteptat, am încercat să sperii ursul dar nenorocirea s-a întâmplat, preferam să fiu eu”, a mai spus băiatul.

După ce prietena lui a fost atacată, a reușit să fugă de urs și să se salveze, iar salvamontiștii l-au găsit în stare de șoc.

Ulterior, corpul tinerei a fost observat într-o râpă, la 100 de metri sub potecă.

Salvamontiștii, amenințați și ei de animalul sălbatic

Sergiu Frusinoiu de la Salvamont Bușteni a indicat că viața echipei lor a fost pusă în pericol de acel urs agresiv. În timpul intervenției, animalul a rămas în continuare în apropierea victimei și nu le-a permis să se apropie.

„Nu știu dacă mă credeți, am pielea de găină, la un moment dat am auzit un urlet, am crezut că sunt colegii mei atacați, am fost în pericol foarte mare. Ursul era în apropiere de victimă, am încercat să ne apropiem, nu ne lasă”, a spus acesta.

Paznicul fondului de vânătoare a împușcat ursul

Pentur că viața salvatorilor era pusă în pericol, paznicul fondului de vânătoare a fost chemat la locul tragediei, unde a împușcat animalul.

Ștefan Petrus, tot de la Salvamont Bușteni, a menționat că tânăra ucisă avea urme mari de mușcături de urs pe corp, inclusiv pe spate și picioare, potrivit știrileprotv.ro.