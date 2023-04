Tragedia de pe Drumul Crucilor. Încă un mormânt pentru Alexia, fata de 19 ani care a murit de ziua ei: „O plânge și cerul”

O tânără de 19 ani, din Râmnicu Sărat și-a găsit sfârșitul într-un accident tragic pe DN 2, în timp ce se îndrepta spre municipiul Buzău. Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 4 aprilie, devreme, în jurul orei 2.00. Alexia conducea mașina pe care tocmai o primise cadou de la părinții, alături de iubitul său, în vârstă de 20 de ani.

La un moment dat, din motive necunoscute, șoferița a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a izbit violent de separatoarele de sens amplasate pe mijlocul drumului. Din izbitură, vehiculul a fost aruncat pe câmp unde s-a răsturnat. Fata, care tocmai împlinise 19 ani a murit în acest accident, sub privirile iubitului ei.

„Din primele date de la fața locului a reieșit că autoturismul condus pe direcția Râmnicu Sărat către Buzău de către o conducătoare auto de 19 ani, din Râmnicu Sărat, a intrat în coliziune cu separatoarele de sens amplasate pe DN2E85, în afara localității Grebănu, ulterior mașina răsturnându-se. Accidentul s-a soldat cu decesul șoferiței și rănirea unui pasager în vârstă 20 de ani, din Grebănu, acesta fiind preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții Poliției din Buzău.

Tânărul de 20 de ani, care a suferit multiple leziuni, a fost preluat de o ambulanță și transportat la Buzău pentru îngrijiri medicale. În urma investigațiilor s-a stabilit că acesta prezintă un traumatism cranio-cerebral si multiple contuzii la nivelul coloanei cervicale, a brațelor și a plămânilor.

Alexia a murit de ziua ei

La scurtă vreme după accident, familia tinerei, rudele și prietenii au postat pe rețelele de socializare mai multe mesaje în care o plâng pe tânăra care și-a pierdut viața chiar de ziua ei de naștere.

„Drum lin în lumină, copil frumos! Iar pentru voi, părinţi şi bunici, mă rog la Bunul Dumnezeu, să vă dea putere, să treceţi prin această încercare grea! Astăzi plânge cerul, şi sufletele noastre urlă de durere!”;

„De ce surioara mea? De ce? De ce nu ți-am sărbătorit astăzi ziua de naștere, de ce trebuie să ne lași atât de îndurerați…Drum lin către cer, surioara mea, te iubesc mult”;

„Dumnezeu să o ierte îngeraș de copil frumos”;

„De ce Doamne? De ce? Înger frumos, drum lin! Dumnezeu să o odihnească în pace”, au transmis cei îndurerați de moartea Alexiei.

Altă tragedie, alți morți

Accidentul tinerei de 19 ani din Buzău este unul dintr-o lungă serie de tragedii petrecute pe DN 2 / E 85. Cu doar câteva zile în urmă, alte două persoane au murit, iar cea de-a treia a fost rănită grav, într-o altă tragedie rutieră. De această dată, accidentul s-a produs pe raza localității Bizighești, în județul învecinat, Vrancea.

Un camion de marfă s-a izbit de o furgonetă, iar în urma impactului, doi bărbați au murit, iar al treilea a fost rănit grav. Acesta a fost preluat cu un elicopter SMURD, chemat de la Galați. A fost nevoie de intervenția mai multor echipaje de descarcerare care au intervenit și au scos victimele dintre fiare.

Cum se prezintă Drumul Morții

DN 2 / E 85 are o lungime de 333 kilometri și leagă capitala București, de municipiile Urziceni, Buzău, Focșani, Bacău și Roman, de unde se prelungește spre Suceava. Este singura cale ce face legătura dintre zona de sud a țării și cea de nord. Iar până la finalizarea lucrărilor la Autostrada Moldovei, investiție aflată în lucru, șoferii vor mai avea de îndurat.

Construită pe vremea comuniștilor și adaptată la traficul din acea perioadă, infrastructura DN 2 nu face față actualelor condiții de circulație. Oficial, drumul are doar câte o bandă pe sens și câte un acostament mai lat, asfaltat. Acostamentul consolidat, confundat de mulți șoferi cu o bandă mai îngustă are o lațime de doar 2,5 metri, cu un metru mai puțin decât lățimea unei benzi normale de drum național și cu 1,25 metri sub lățimea unei benzi de autostradă.

Această cale rutieră a făcut numeroase victime de-a lungul anilor, parte dintre accidente având drept cauză viteza prea mare, peste limitat de 90 de kilometri/oră. Grăbiți, șoferii depășesc viteza legală, fără să țină cont că trec prin localități, sau măcar de controalele și verificările poliției rutiere

În 2021, de-a lungul DN2 au fost amplasate 564 de cruci, aparținând unui număr similar de victime care și-au pierdut viața pe „Drumul Morții”. Au fost numerate 285 de cruci pe sensul București – Bacău, iar alte 279 pe sensul opus.

Statisticile poliției arată că, anual, pe această șosea au loc între 400 și 500 de accidente rutiere.