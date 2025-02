Social Tragedia care a cutremurat Mureșul. Două fetițe au murit, într-o clipă de neatenție







Două fetiţe au căzut într-o baltă din apropierea râului Târnava, în judeţul Mureş, și au fost duse la spital în stare gravă. Totul s-a întâmplat într-o clipă de neatenție. Medicii au încercat să le salveze pe cele două fete de 2 și 4 ani, dar fără rezultat.

Două fetițe din Mureș au murit

Micuțele au plecat, singure, să se joace pe un lac îngheţat din apropierea casei. Din nefericre, gheaţa s-a spart. Doi pompieri din Mureș aflaţi în timpul liber au reuşit să le scoată din apă şi să le aducă la mal. Medicii s-au luptat ore în şir să le salveze viaţa. Din păcate, fetițele au murit.

„Colegul mi-a făcut loc, am sărit gardul, am făcut un lanţ de oameni, am coborât pe marginea bazinului, am ajuns la prima fetiţă, am pus-o pe mal. Persoanele civile care stăteau pe marginea bazinului m-au ajutat de am ieşit afară cu copilul, l-am pus lângă celălalt copil”, a explicat Gherasim Bogdan, pompier.

Pompierii din Mureș n-au mai văzut așa ceva

Micuțele au fost scoase la mal cu hipotermie. Pompierul care le-a scos din balta înghețată a spus că n-a mai salvat până acum copii atât de mici. „Noi pe parcursul anilor am mai avut şi copii, dar aşa mici nu ştiu dacă am mai avut. Am mai avut de 13 ani”, a mai spus Bogdan Gherasim.

Din primele informaţii, tatăl celor două minore era acasă cu alţi doi copii în momentul în care s-a întâmplat tragedia. Poliţiştii din Mureș au deschis acum o anchetă pentru a afla cum s-a petrecut totul.

Ce este hipotermia

Hipotermia este o urgență medicală care apare atunci când organismul pierde căldura mult mai rapid decât o poate produce, efectul fiind o temperatură corporală scăzută. Temperatura normală a corpului este de aproximativ 37˚C, iar hipotermia se instalează atunci când temperatura corpului scade sub 35˚C1.

În aceste cazuri, inima, sistemul nervos și alte organe nu vor mai funcționa la parametri fiziologici (normali). Dacă nu se intervine de urgență, hipotermia poate duce la insuficiență cardiacă și respiratorie și, în cele din urmă, poate surveni decesul.