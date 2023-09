Botoșani, spitalul morții. Declarația șocantă a colegei de salon a gravidei lăsate să moară

Botoșani, spitalul morții. Colega de salon a Alexandrei, tânăra gravidă care a murit, a povestit că niciun medic nu a trecut să le vadă. Nici când a spus că nu mai are aer nu a fost băgată în seamă. Femeia a mai declarat că Alexandra era toată vânătă.

„Tot plângea că o doare. Spre dimineață a spus că nu are aer, simte că nu are aer. Când mi-am ridicat capul din pat, am văzut că era vânătă. Gura și nasul îi erau vinete. Am chemat repede și a venit asistenta și ea tot spunea că nu are aer.

Între timp i-a luat tensiunea, i-a pus aparatul de monitorizare și au mai venit cinci-şase asistente la patul ei. Eu nu am văzut să fi venit vreun medic, nu a fost medic”, a declarat femeia.