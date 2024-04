Trafic cu vize de flotant. Afacerea ilegală din spatele sistemului public de învățământ

Traficul cu vize de flotant este o afacere care merge foarte bine în anumite zone. Orice părinte își dorește ca al său copil să urmeze cursurile unei școli bune. Însă domiciliul poate fi o piedică în această direcție.

Sistemul de educație nu este nici pe departe unul performant. Multe școli sunt sub așteptări ca nivel de calitate a cursurilor, cât și din perspectiva siguranței copiilor. Pe de altă parte, părinții vor ceea ce este mai bun, în materie de educație, pentru proprii copii.

Înscrierea la o școală este condiționată, prin lege, de domiciliul copilului. Dacă acesta nu locuiește în raza zona arondată unității școlare respective, nu poate fi înscris aici. Legea este proastă. Toată lumea știe acest lucru, de la părinți la ministrul Educației (indiferent de numele său) dar nimeni nu face nimic să o îndrepte.

Goana părinților după vizele de flotant a devenit un sport național. În aceste condiții, traficul cu vize de flotant, necesar înscrierii la o unitate școlară mai bună a devenit o afacere. O afacere înfloritoare ignorată de autorități, pe spatele părinților care doresc un viitor mai bun pentru proprii copii. Orice părinte apelează la acești speculanți pentru a-și duce copilul la o școală mai bună, dar de care nu aparțin.

Pe de altă parte au apărut și situații în care copii care locuiesc în zona arondată unor școli nu pot urma cursurile aici. Din cauză că alții, cu vize de flotant le-au ocupat locurile. La rândul lor, logic, trebuie să se reorienteze, de această dată de nevoie. Iar traficul cu vize de flotant se extinde.

Anunțuri precum cele de mai sus apar în fiecare an, în perioada înscrierilor la grădiniță și la școli. Așa cum spuneam mai sus, problema este cunoscută până la cel mai înalt nivel. Cel mai probabil și Klaus Iohannis, ca să facem o glumă, a primit o informare, pe când își pregătea programul „România Educată”.

Toți o ignoră și nimeni nu încearcă să găsească o soluție. Ar fi și greu să restrângi dreptul unui copil de a beneficia de servicii de educație cât mai bune. Între timp, traficul cu vize de flotant aduce bani frumoși.

Este un fenomen la limita legii, căci implică mai multe fapte cu iz de infracțiune, atât din partea celor care vând, cât și a celor care cumpără. Totul se întâmplă fictiv, pe hârtie, contra cost. Autoritățile îl ignoră cu bună știință.

Imaginați-vă ce scandal ar ieși. Statul incapabil să asigure o educație de calitate îi sancționează pe părinții care caută școli mai bune pentru proprii copii.

Potrivit legii, dacă o persoană locuiește la o altă adresă mai mult de 15 zile, trebuie să solicite viză de flotant. Traficul cu vize de flotant a explodat și nu mai poate fi ținut sub control. Câtă vreme statul nu face nimic pentru a îmbunătăți serviciile de educație oferite copiilor propriilor cetățeni, situația va persista.

„Fenomenul traficului cu vize de flotant nu poate fi ținut sub control pentru că eu, ca polițist, nu am de unde să știu care este intenția celor doi – părinte și proprietar –, ce au discutat ei în particular. Mai mult, odată ce au ajuns la poliție, aceștia declară că cele 15 zile au trecut deja. Și nu are nimeni cum să verifice dacă respectivul părinte chiar a locuit sau nu acolo și fix în acea perioadă. Doar proprietarul, care, evident, va confirma”, a declarat Cosmin Andreica, șeful Sindicatului Europol al polițiștilor.