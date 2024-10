Traficul de persoane, afacere de miliarde de euro. România are cei mai mulți minori abuzați sexual în lume

Silvia Tăbușcă a declarat că traficul de persoane afectează, în primul rând, copiii și adolescenții. Potrivit spuselor sale, România are cel mai mare număr de minori traficați sexual din lume. Iar statul român nu este în măsură să-i protejeze și nici să-i susțină după ce au fost smulși din mâinile proxeneților.

„Ceea ce este profund dezamăgitor pentru mine este că România are cel mai mare număr de minori traficaţi sexual în lume. Vorbim atât de băieţi, cât şi de fete. Şi aceşti copii au nevoie de asistenţă şi protecţie. Odată ce sunt scoşi din trafic, un copil care a fost exploatat sexual, care a fost violat zilnic de 20 de clienţi, are nevoie de foarte mult sprijin. De la sprijin psihologic la sprijin sanitar în materie de sănătate. Din păcate, România nu are niciun adăpost care să ofere sprijin integrat acestor copii, deşi cel mai mare număr de victime, aşa cum am menţionat, nu sunt adulţii, ci sunt minorii”, a mai spus Silvia Tăbușcă.