Trădarea UDMR: De la elita intelectuală la lașitatea scrobită

Editorialul semnat de Octavian Hoandră analizează declinul moral și reprezentativ al UDMR, evidențiind trecerea de la o formațiune conectată la elitele intelectuale la un aparat politic dominat de oportunism, interes și lașitate. Presa și clasa politică din România evită să pună întrebări incomode despre statutul real al UDMR și finanțările primite din Ungaria din teama de acuzații de xenofobie și din dorința de a păstra stabilitatea politică.

Spre deosebire de lașitatea zgomotoasă a politicienilor români, cea a UDMR este una elegantă și scrobită, mascată sub forma disciplinei și a tăcerii calculate, dar animată de aceeași frică de a-și pierde pozițiile. Prin raportare la simbolul lui Nemecsek Ernő din Băieții din strada Pál și la un gest de asumare din tinerețea lui László Tőkés, autorul arată că adevăratul curaj înseamnă să vorbești atunci când tăcerea devine complicitate.

Liderii actuali ai Uniunii dau dovadă de vitejie doar retrospectiv, după ce deciziile au fost deja luate, dovedind lipsă de asumare. Protestele masive de la Miercurea-Ciuc împotriva taxelor locale și a primarului marchează o ruptură istorică, demonstrând că UDMR s-a îndepărtat de comunitatea pe care pretinde că o reprezintă. Trecerea de la o elită intelectuală condusă în trecut de Markó Béla la un aparat de funcționari politici a transformat Uniunea într-un sistem închis care gestionează resurse fără a mai asculta vocea cetățenilor.

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