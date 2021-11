Totul Verde: S-a reluat campania de plantare a lavandei în Sectorul 4

Tocmai de aceea, zilele trecute s-a reluat acțiunea. Deși pot fi plantați și primăvara, cea mai indicată perioadă este toamna, în lunile octombrie – noiembrie, deoarece condițiile de iarnă ajută în mod semnificativ la prinderea plantelor.

Lavanda are frunze veșnice, chiar și iarna, de obicei frunzele sunt verde-argintiu, dar sunt și soiuri cu frunze verzi sau argintii. Ating maturitatea în 2-5 ani, și pot trăi fără probleme 40-50 de ani. Este o plantă nepretențioasă, care nu necesită îngrijire deosebită, rezistă la secetă și nu are dăunători. Lavanda plantată în grădină, necesită doar tunderea tijelor florale, în perioada de înflorire sau imediat după. Pe lângă asta, lavanda are și efect calmant, atât vizual cât și prin parfumul său.

Acțiunile de plantare a plantei preferate de către romanii și egiptenii antici se desfășoară la nivelul întregului sector 4. În cadrul campaniei se vor planta circa 5.000 de bucăți în grădini, intersecții ori amenajări. Deja aceste lucrări s-au demarat în intersecția Eroii Revoluției, zona Fântâna Florilor – Nițu Vasile – bulevardul Obregia, șoseaua Olteniței – Orășelul Copiilor, șoseaua Giurgiului – grădinile blocurilor de lângă parcul Flamura, Piața Sudului – Big. Nu înainte ca zonele alese să fie curățate cu grijă, mai ales de frunzele căzute în această perioadă. Vor urma alte adrese în sectorul 4, din Vitan Bârzești, Luică, Olteniței, Brâncoveanu. Un lucru e cert: prin activitatea celor de la Totul Verde. SA, Sectorul 4 va căpăta un aspect și mai plăcut, și va beneficia de un miros ales.

Lavanda este cunoscută nu doar pentru culoarea și parfumul ei, ci este o adevărată minune a naturii prin calitățile ei insecticide, dar și terapeutice.