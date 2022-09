Tot mai mulți români suferă de sindromul „long-Covid“. Simptomele sunt complexe,iar recuperarea poate dura luni întregi

Tot mai mulți români suferă de sindromul „long- Covid“ și se confruntă cu multe simptome neplăcute, mult timp după vindecarea infecției. În România, nu există însă un cod de diagnostic pentru această afecțiune și din acest motiv nici nu se știe câți oameni s-au confruntat cu aceste probleme.

„Practic, vorbim despre pacienţi care se prezintă cu simptomatologie variată şi sunt încadraţi într-una dintre afecţiunile care sugerează cel mai mult o boală pe care o cunoaştem deja, dar care a fost declanşată de infecția cu coronavirus.

Atunci când vorbim despre long covid, nu putem vorbi despre o singură afecţiune. Termenul acesta cuprinde, cel puţin la nivelul aparatului respirator, o multitudine de simptome, de la astm bronşic și până la leziuni pulmonare.

Nu ştim în mod exact care este numărul de pacienţi care au avut acest sindrom, dar pot să vă spun că frecvenţa lor în cabinet este destul de mare”, a explicat dr. Bratrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din Capitală.

Recuperare de durată

Recuperarea pacienților nu este ușoară și este nevoie de o echipă complexă de medici, de diferite specialități, pentru a recomanda un tratament adecvat.

„Long covid-ul este recunoscut ca una dintre afecţiunile care afectează şi muşchiul inimii, prin urmare vorbim de o echipă complexă. Fiecare pacient are tipologia lui, dar pot să spun că am avut rezultate absolut spectaculoase.

Acesta este lucrul care ne bucură cel mai mult, când vedem că pacienţii, deşi vin în cărucior, reuşesc, după câteva săptămâni de tratament şi recuperare, să facă paşi singuri prin salon”, a mai spus medicul.

Sfaturi pentru cei cu boli cronice

Specialistul spune că pacienții cu boli cronice trebuie să fie foarte atenți și recomandă tratamente pentru creșterea imunității. „Pentru persoanele care au şi alte afecţiuni asociate, este extrem de important ca tratamentul bolii de bază să fie făcut corect.

În plus, sunt o serie de preparate care pot ajuta la creşterea imunităţii, fie sub formă de injecţii (vaccinuri care se pot administra începând cu luna septembrie), fie sub formă de tablete. Acestea pregătesc practic organismul pentru trecerea prin iarnă.

Nu în ultimul rând, stilul de viaţă contează şi cred că schimbarea acestuia cu includerea exerciţiilor fizice uşoare, măcar mers în fiecare zi 30 de minute. Acest lucru poate să facă diferenţa atunci când trecem printr-un moment mai dificil cum este cel de boală”, a explicat pentru news.ro dr. Beatrice Mahler.