Social Tot ce trebuie să știi despre menopauză. Sfaturile unui medic specialist







Menopauza este o experiență aproape universală pentru femeile de vârstă mijlocie. În Statele Unite, aproximativ 1,3 milioane de femei intră la menopauză în fiecare an. Aproximativ 90% dintre femei prezintă simptome de menopauză. Acestea pot include bufeuri, tulburări de somn, modificări ale dispoziției și creștere în greutate.

Această afecțiune apare la toate femeile, însă multe dintre ele declară că nu au suficiente informații despre fenomen. Aproximativ 94% dintre femeile din SUA au declarat că nu au fost niciodată învățate despre menopauză la școală. Dr. Leana Wen, expert în wellness, vine cu explicații. Ce este menopauza și când apare? Cum este diagnosticată și care sunt simptomele tipice? Cum pot oamenii să își gestioneze cel mai bine simptomele? Wen este medic de urgență și profesor asociat adjunct la Universitatea George Washington. Anterior, ea a fost comisar pentru sănătate în Baltimore.

Ce este menopauza și de ce se întâmplă?

Menopauza este perioada din viața unei femei în care perioadele menstruale încetează. Pentru majoritatea femeilor, acest proces biologic natural are loc ca parte a trecerii prin mijlocul vieții. Moment în care ovarele nu mai produc anumiți hormoni de reproducere.

În unele situații, menopauza este indusă de o intervenție chirurgicală sau de un tratament medical. De exemplu, unei persoane bolnave de cancer i se pot extirpa ovarele sau poate fi supusă chimioterapiei sau radiațiilor care au același efect de oprire a funcției ovariene.

Una dintre consecințele menopauzei este scăderea nivelului în sânge a doi hormoni cheie: estrogenul și progesteronul. Se crede că scăderea estrogenului, în special, este responsabilă de simptomele comune ale menopauzei.

La ce vârstă apare menopauza?

Există variații semnificative în ceea ce privește momentul apariției menopauzei. Majoritatea femeilor intră la menopauză între 40 și 58 de ani, vârsta medie a menopauzei fiind de 51 de ani.

Unele femei pot intra la menopauză mult mai devreme din cauza circumstanțelor medicale și chirurgicale. Există și alți factori. Femeile care fumează, de exemplu, ajung adesea la menopauză cu doi ani înaintea nefumătoarelor. Există, de asemenea, o componentă genetică. Femeile ale căror mame sau surori intră mai devreme la menopauză tind să le calce pe urme.

Menopauza durează de obicei aproximativ șapte ani, dar durata poate ajunge până la 14 ani. Aceasta variază în funcție de factori precum rasa, fumatul și vârsta de apariție a menopauzei.

Există o modalitate de a diagnostica menopauza?

Menopauza nu necesită niciun test specific. Acest diagnostic se pune în general retrospectiv și este definit ca 12 luni fără menstruație. Aceasta înseamnă că o persoană care încă are menstruație nu este încă la menopauză. Aceasta ar putea fi în perimenopauză sau ar putea avea un alt motiv pentru care are menstruații neregulate și oboseală.

În unele circumstanțe, ar putea fi justificate testele. Cineva care are sub 40 de ani și nu mai are menstruație ar putea lua în considerare testarea. De asemenea, testarea poate fi justificată pentru a exclude alte afecțiuni. De exemplu, un profesionist din domeniul sănătății ar putea dori să excludă anemia și hipotiroidismul la o persoană cu oboseală. Și doar pentru că o femeie ar putea intra la menopauză nu înseamnă că toate simptomele pot fi atribuite acesteia.

Ce este perimenopauza?

Cu excepția situațiilor în care menopauza este indusă de o intervenție chirurgicală sau de condiții medicale, menopauza, în general, nu apare brusc. O perioadă de timp numită perimenopauză există cu patru până la opt ani înainte de menopauză. Multe femei au menstruații neregulate în această perioadă și încep să experimenteze simptomele menopauzei.

Care sunt simptomele tipice de menopauză?

Cel mai frecvent simptom legat de menopauză sunt bufeurile. Cineva experimentează o senzație bruscă de căldură care poate fi însoțită de transpirație, înroșirea pielii și bătăi rapide ale inimii. Legate de acest simptom sunt transpirațiile nocturne, când bufeurile apar noaptea. Femeile se pot trezi pline de transpirație. Acestea pot avea dificultăți în a adormi, ceea ce duce la tulburări de somn și iritabilitate.

O altă afecțiune frecventă este uscarea și subțierea țesuturilor vaginale, care pot duce la disconfort în timpul actului sexual. De asemenea, femeile aflate la menopauză pot începe să aibă mai frecvent infecții ale tractului urinar. Iar unele femei se pot confrunta cu schimbări de dispoziție, piele uscată și creștere în greutate.

Este important de subliniat că aceste simptome pot fi severe. Aproximativ 25% dintre femeile care au bufeuri prezintă simptome atât de semnificative încât apelează la asistență medicală. Aproximativ 1 din 3 femei are mai mult de 10 bufeuri pe zi.

De asemenea, este important de remarcat faptul că rata afecțiunilor cronice, cum ar fi bolile cardiovasculare și osteoporoza, crește după menopauză. Se crede că această creștere se datorează lipsei efectului protector al estrogenului împotriva acestor boli.

Cum pot femeile să își gestioneze cel mai bine simptomele?

Este esențial ca femeile să știe că nu trebuie să sufere. O varietate de tratamente sunt disponibile. În primul rând, trebuie să discutăm despre tratamentul hormonal. Tratamentul hormonal a fost standardul de îngrijire pentru simptomele legate de menopauză până când a apărut un studiu care, din păcate, a fost interpretat greșit. Numărul de rețete pentru tratamentul hormonal a scăzut, iar multe femei nu au putut obține ameliorarea simptomelor lor.

La începutul acestui an, unii dintre autorii studiului inițial au scris un articol, publicat în JAMA, care a furnizat o nouă analiză și o explicație amănunțită a momentului și modului de utilizare a tratamentului hormonal. Acesta clarifică faptul că tratamentul hormonal cu o combinație de estrogen și progesteron este sigur, eficient și adecvat pentru tratarea femeilor cu bufeuri și alte simptome deranjante ale menopauzei dacă este început înainte de vârsta de 60 de ani și la femeile fără contraindicații.

În plus față de hormonii administrați sub formă de pastile, există plasturi care pot avea efecte similare. Femeile de peste 60 de ani care prezintă simptome vaginale pot opta, de asemenea, pentru creme și supozitoare vaginale care furnizează hormoni.

Există și tratamente non-hormonale. Anul trecut, US Food and Drug Administration a aprobat un medicament, fezolinetant, special pentru reducerea bufeurilor. Femeile care se confruntă cu pierderea osoasă pot lua medicamente specifice pentru a trata osteoporoza. Există, de asemenea, multe modificări ale stilului de viață care pot ajuta, cum ar fi îmbunătățirea dietei și a exercițiilor fizice, renunțarea la fumat și chiar yoga și acupunctura, conform CNN .