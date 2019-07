Saltelele de pe şezlonguri dispar mai ales în weekend, când plajele sunt pline, iar administratorii nu îi pot urmări pe toţi vizitatorii. În hoteluri, paguba este şi mai mare. Potrivit unor studii realizate de platformele Tripadvisor.com şi Hotelguru.ro, cel puţin 10% dintre turişti iau la finalul vacanţei măcar un obiect din cameră.Prosoapele sunt cele mai furate, apoi tacâmurile şi telecomenzile. Sebastian Puznava, manager hotel 3 stele declară: „Un trend nou, anul acesta, am văzut că pleacă direct cu pilotele. Vorbind cu ai mei colegi din recepţie, le-am spus să fie mai atenţi la chek-out, să vadă o persoană care are un bagaj mai voluminos. Și, din păcate, l-a nimerit chiar pe turistul care eliberase camera de pe etajul 9 şi a spus că a luat-o ca amintire.”. „Se întâmplă că unii oameni să mai plece cu salteaua, să confunde între a închiria un şezlong şi a cumpăra. Cu umbreluţele mici se mai întâmplă să… Cumva le Iau acolo, jos, şi să facă că uită, că nu e a lui şi pleacă cu ea. Scrumierele sunt de ordinul sutelor. Acum am încercat să luăm coşuri de tablă, să vedem dacă le mai fură şi pe alea”, spune un administrator de plajă. Şi din baruri dispar obiecte. În primul rând sunt scrumierele pentru ţigările electronice, apoi sunt paharele. Aceleaşi studii mai arată că mai puţin de 1% dintre turiştii chestionaţi au recunoscut că au plecat acasă cu obiecte din camerele de hotel.

