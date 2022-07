Topul celor mai bune sloturi lansate în ultimul deceniu (P)

Iată cum arata astfel topul celor mai bune păcănele din ultimul deceniu:

Burning Hot – Unul dintre cele mai populare sloturi din ultimul deceniu a fost lansat pe 6 iulie 2014. Este un joc simplu lansat de cei de la EGT, care sunt unii dintre cei mai importanți dezvoltatori din industria jocurilor de noroc. Face parte din categoria sloturilor cu 7777, iar Burning Hot este o combinație între jocurile retro cu grafică modernă. În plus, beneficiază și de funcția Gamble. Ca simboluri găsim diverse fructe precum prune, portocale, cireșe, lămâi, pepene și struguri, dar și clopoțelul. Printre simbolurile care plătesc cel mai bine se află dolarul și steluța. Totodată, trifoiul cu patru foi este și el foarte interesant.

Shining Crown – Încă un slot clasic care i-a cucerit pe utilizatori. A apărut pe 4 iulie 2014, are un RTP de 96.37%, iar câștigul maxim ajunge până la 5.000 de ori miza. Utilizatorii apreciază shining crown pentru simplitatea sa, dar și pentru jackpot-urile oferite. Are 10 linii de plată, iar ca simboluri regăsim diverse fructe. Portocalele, prunele, cireșele și lămâile sunt cele care oferă câștigurile cele mai mici. Pe de altă parte, pepenele și strugurii oferă simboluri ceva mai mari, iar clopoțelul este și el unul dintre cele mai dorite. Dar câștigurile cele mai mari sunt generate de cifra 7 și de diverse coroane, dolarul american și steaua. Fiind un joc simplu, Shining Crown reușește totuși să îi atragă pe utilizatori și intră în topul celor mai bune păcănele din ultimul deceniu.

Starbust – Jocul a fost lansat pe 12 noiembrie 2012 și s-a bucurat încă din prima clipă de o popularitate foarte mare. Creat de compania NetEnt, Starbust are un RTP de 96.09% și e disponibil la operatorii licențiati de top din România. Are o tematică retro, jocul fiind inspirat dintr-o lume distinctivă, bazată pe multă strălucire. Muzica are și ea un iz cosmic, iar Starbust este un joc care te transpune într-un univers paralel. Varietatea de simboluri nu este prea ridicată, dar acest lucru face ca jocul să fie simplu și îndrăgit încă din start. Ca simboluri regăsim pietre de diferite culori, iar acestea încep să strălucească și să tremure odată cu începerea jocurilor. De asemenea, alte simboluri sunt clasicul 7 și BAR.

Age of Troy – Acest joc este inspirat din filmul Troia și a fost lansat pe 29 octombrie 2014 de compania EGT. Are un RTP de 94.6%, vine cu rotiri suplimentare, oferă și posibilitatea de dublaj. Jocul are legătură cu mitologia greacă, astfel că simbolurile sunt inspirate din războiul Troian. Astfel, Paris și Elena sunt cele mai valoroase simboluri, alături de corăbii, bănuți de aur, dar și cărți de joc precum Dama, Popa și Asul. Grafica este modernă, iar funcția gamble este și ea apreciată mult de utilizatori.

Sweet Bonanza – Deși a fost lansat destul de recent, în iunie 2019, jocul celor de la Pragmatic Play a impresionat încă de la apariție. Este un joc ce are un RTP de 94.48%, iar câștigul maxim ajunge până la 21.100 de ori miza. De asemenea, utilizatorii au posibilitatea să cumpere speciala și să beneficieze de rotiri gratuite. Formatul Sweet Bonanza este unul inedit, fiind un joc cu multe bomboane și prăjituri structurate pe 6 role și 5 rânduri. De asemenea, coloana sonoră este una amuzantă și inedită. Aceste lucruri au făcut ca Sweet Bonanza să fie îndrăgit rapid de utilizatori.