Topi Amma - Femeia cu dizabilități mintale, venerată ca o mistică divină în India

Topi Amma, controversata „mamă a pălăriilor” din Tiruvannamalai, un oraș de pelerinaj hindus din Tamil Nadu, a divizat societatea indiană.

Topi Amma este o figură religioasă puțin probabilă în India – țară care are mulți mistici și zeități hinduse pe care oamenii le venerează. Femeia cu pălărie este numită „siddha”, o ființă iluminată care a atins perfecțiunea, dar pentru oamenii mai realiști, ea este o femeie cu dizabilități mintale care are nevoie de ajutor medical. Alții văd o femeie fără adăpost care mormăie în Tiruvannamalai, în timp ce credincioșii văd o mistică care se plimbă și vorbește într-un dialect antic tamil pe care nimeni nu-l înțelege. Aceasta din urmă se datorează probabil faptului că Topi nu pare să-și dea seama de nebunia religioasă pe care a declanșat-o.

Misterul vieții lui Topi Amma

Misterul vieții lui Topi Amma înainte de a deveni un simbol al orașului Tiruvannamalai și de a atrage hoarde de adepți a contribuit probabil la popularitatea ei. Ea nu vrea să explice subiectul pentru că nu poate pune cap la cap câteva propoziții, așa că poveștile inventate pot să o facă să crească.

Oamenii care se întâlnesc cu Topi Amma în Tiruvannamalai și care o urmăresc în timp ce se plimbă fără scop prin oraș sau care îi culeg ceștile de cafea aruncate pentru a le bea ca „prasad” sunt peste tot pe internet. Această femeie în vârstă arată ca o persoană fără adăpost cu dizabilități mintale care poartă haine murdare, probabil că nu se spală niciodată și este mereu amețită.

Este un model pentru mulți

Controversata mistică a fost venerată sub numele de „Thoppi Amma” în Tiruvannamalai, potrivit unui utilizator Twitter care a distribuit un videoclip. Pentru fiecare persoană care spune că are o afecțiune psihiatrică și are nevoie de ajutor, zeci o laudă și îi consideră fiecare act nebunesc ca fiind divin și intenționat.

O persoană descrie un clip în care Topi mănâncă mâncare și nu dă nicio învățătură ca fiind „adânc în viața și învățăturile lui Thoppi Amma, aruncând lumină asupra înțelepciunii sale spirituale profunde și a impactului transformator pe care îl are asupra celor suficient de norocoși să o întâlnească”.

Oamenii o urmează peste tot

Din cauza aparentei sale dizabilități mintale, Topi își ignoră devotații și nu pare să înțeleagă că este venerată ca o ființă perfectă cu puteri mistice. Oriunde merge, zeci de oameni o urmează, potrivit odditycentral.