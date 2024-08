Sport Tony da Silva, despre lupta cu cancerul: Acum mânânc viața cu totul







Tony da Silva, 43 de ani, antrenorul salvator al Poli Iași de la retrogradare a vorbit pentru prima oară despre cea mai grea perioadă din viața lui: lupta cu cancerul. Acum Tony da Silva este bine și spune că trăiește viața din plin. Un interviu realizat de GSP.

Tony da Silva, copleșit de amintiri, a plâns

Vizibil emoționat, Tony da Silva și-a mărturisit trăirile din perioada în care era măcinat de boala nemiloasă. A fost diagnosticat cu cancer de prostată, iar acum și-a deschis sufletul într-un interviu pentru GSP.

„Aveți tot, cultură, istorie, siguranță, o țară minunată. Regret mult că nu m-am stabilit aici!”, a spus Tony da Silva, care a mărturisit că este îndrăgostit de România.

Amintirile din perioada în care a fost bolnav încă îl afectează pe antrenorul portughez.

„Am avut noroc că am descoperit din timp. A fost un cancer la prostată, aveam trei noduli. Am avut oportunitatea să beneficiez de o tehnologie nouă cu laser. M-a costat 12.000 de euro, dar acum totul e OK. Sunt încă controlat, nu a mai reapărut nimic”.

„M-am speriat foarte mult că nu o să îmi mai văd familia mea, copilul meu. Dumnezeu mi-a dat putere să lupt pentru viața mea. Și această oportunitate pe care mi-a dat-o Dumnezeu m-a schimbat total, vreau să mănânc viața cu totul. Vreau să fiu fericit, vreau ca lumea să fie mândră de mine. Și am venit să fiu o soluție pentru Poli Iași. N-am venit să fiu o problemă. Când simt că sunt o problemă, le voi spune singur celor din conducere că plec pentru binele clubului. Și rămânem prieteni”.

Ce planuri are Tony da Silva

„Am făcut niște meciuri foarte bune. Echipa creează un fotbal ofensiv, multe oportunităţi clare de gol. Fotbalul ne pedepsește. La câte ocazii clare de gol avem și nu dăm gol în momente-cheie, fotbalul ne pedepsește. În plus, luăm nişte goluri de… copii. Eu n-am pățit așa ceva în cariera mea de jucător sau antrenor. Eu tot vorbesc că suntem Moş Crăciun și facem multe cadouri. Dar suntem în grafic faţă de ce ne-am propus”, a spus da Silva.

„Eu sunt o persoană învingătoare. Nu-mi place să pierd. Când pierd, nu mănânc, nu dorm, nu mă simt bine. Așa am fost educat, așa m-a învățat viața, niciodată nu sunt mulțumit. Nici când câştig, nu sunt mulțumit total. Acum avem o mulțime de băieți noi, avem o echipă nouă, avem nevoie de timp.

În primul rând, trebuie să îi aduc pe toţi la acelaşi nivel fizic. Nu am avut tot lotul de la început, au venit jucători pe rând, unul a venit chiar zilele trecute. Apoi, să-i fac să înțeleagă ce doresc eu ca antrenor. Din păcate, la fotbal nu avem timp, suntem condiţionaţi să obţinem rezultate. Momentan, ne gândim la meciul din Cupă. Vrem să mergem mai departe, avem această ambiție, să mergem în grupe. ”, a mai spus da Silva.

„Dacă vrei să vorbești cu mine, arată-mi pe teren"

El a spus și cum își ambiționează jucătorii.

„Pentru mine fiecare jucător e important, fiecare a avut o oportunitate să joace. Noi avem șapte meciuri și numai un jucător n-a jucat, Toma Niga. Fiecare trebuie să lupte. În fiecare zi, pentru fiecare minge, fiecare trebuie să se lupte pentru locul lui. Chiar le-am pus un mesaj în vestiar, mesaj pe care l-am văzut la Pep Guardiola: „Dacă vrei să vorbești cu mine, arată-mi pe teren",a mărturist portughezul.

„Eu nu am venit aici să fur bani de la Poli Iași sau din România. Am venit să muncesc cu inima deschisă, cu transparență. Eu mă sacrific foarte mult pentru acest club. Mi-am lăsat familia acasă. Am lăsat copilul meu de 10 ani. Am lăsat părinții mei, care au niște probleme de sănătate”, a mai spus da Silva.

Interviul complet Aici.