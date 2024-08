Sport SuperLiga. Poli Iași - Rapid, 1-2. Giuleștenii, prima victorie în campionat, la revenirea lui Șumudică







SuperLiga. Rapid s-a impus, vineri seară, la Iași, scor 2-1, în etapa a 7-a a campionatului intern. A fost primul succes al giuleștenilor, în acest sezon, la revenirea pe banca tehnică a antrenorului Marius Șumudică.

Oaspeții au condus cu 2-0,după reușitele lui Alexandru Pașcanu (44) și Rareș Pop (53), gazdele nu au putut decât să limiteze proporțiile eșecului, datorită golului înscris de Goncalo Teixeira.

Tehnicianul giuleștenilor a fost și mulțumit, dar și supărat, după cum a afirmat la final. Oamenii săi au rata mai multe ocazii de gol, așa că au trăit periculos în finalul partidei. Riscând ca Rapid să plece cu un singur punct de la Iași.

Marius Șumudică a redebutat cu un succes la echipa giuleșteană

„Un teren greu, stadion plin. Sunt două lucruri pe care vreau să le spun. Le mulțumesc jucătorilor, veneau după multe semieșecuri și eșecuri. Eu puteam doar să lucrez la mentalul lor. Sunt și bucuros, și supărat, nu se poate să nu închizi jocul, să tremuri până la final. Trebuie să fim mai concentrați!

„Și azi am avut blocaj mental. La 1-0 am făcut un pas în spate. La 2-0 nu am omorât meciul. Nu am avut atâtea ocazii în toate meciurile. Nu se poate să ai atâtea ocazii și să nu marchezi!”, a spus „Șumi”.

Tehnicianul a mai mulțumit publicului prezent la jocul de vineri. „Țin să mulțumesc și publicului, oamenilor care au venit de la București, dar și celor de aici, din Iași. Țin să-i mulțumesc și fostului antrenor, chiar dacă nu a avut rezultatele la care se aștepta lumea și a fost primit cu ostilitate. Eu țin să-i mulțumesc, fără ironie! Eu știu ce înseamnă să fii antrenor străin”.

Politehnica Iaşi - FC Rapid Bucureşti 1-2 (0-1), Stadion ''Emil Alexandrescu'' - Iaşi

Au marcat: Goncalo Teixeira (78), respectiv Alexandru Paşcanu (44), Rareş Pop (53). Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova); arbitri asistenţi: Adrian Popescu (Craiova), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea); al patrulea oficial: Andrei Moroiţă (Ploieşti) Arbitru video: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitru asistent video: Ferencz Tunyogi (Zalău) Observatori: Liviu Ciubotariu (Galaţi) - CCA, Iuliuss Nemţeanu (Ghermăneşti/Ilfov) - LPF