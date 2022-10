Toni Iuruc rupe tăcerea. Ce știe despre scandalul de dopaj în care este implicată Simona Halep: „Vă jur”

Simona Halep a părăsit turneul US Open încă din turul inaugural, după ce a pierdut în fața Dariei Snigur, jucătoare venită din calificări. Simona Halep a fost testată pentru dopaj, imediat după turneu, iar rezultatul a fost pozitiv. De menționat că la scurtă vreme după înfrângerea de la US Open, sportiva româncă a decis să se despartă de Toni Iuruc, divorțând la un an după cununia civilă.

Acum, după ce rezultatul testului antidoping a fost făcut public, Toni Iuruc îi ia apărarea fostei sale soții, spunând că aceasta este bolnavă de corectitudine și nu ar fi făcut nimic ilegal.

„Sunt șocat, nu-mi revin de o oră, sunt șocat și iarăși șocat! Nu pot să cred așa ceva. O cunosc de trei ani pe Simona, din care minimum doi în circuit, și vă jur că această fată, fosta mea soție, este obsedată de un singur lucru: cinstea! Poți să-i iei orice Simonei, dacă i-ai luat cinstea, corectitudinea, o omori! Nu mai e om! Nu știu ce s-a întâmplat acolo, cu acel test, dar probabil este o greșeală. Simona nu ar fi făcut așa ceva nici dacă i-ai fi tăiat mâna ca să nu mai joace tenis”, a declarat Toni Iuruc.

Toni Iuruc o susține pe Simona Halep până la capăt

Potrivit spuselor sale, Simona Halep nu ar trișa niciodată în carieră. Și, mai mult, a dezvăluit Toni Iuruc, sportiva era foarte precaută cu produsele pe care le consuma. El a spus că inclusiv sticla de apă o consuma doar dacă era desigilată de ea.

„Simona era obsedată să nu greșească. Vă dezvălui ceva în premieră: nu bea niciodată nici măcar apă dacă sticla nu era sigilată. O desigila cu mâna ei, mereu era atentă. Vă mai spun ceva. Nu lua nici măcar o Vitamina C fără să întrebe medicul. Este bolnavă de corectitudine. Nu pot eu să-mi dau cu presupusul ce s-a întâmplat, nu sunt specialist în antidoping, dar vă spun apăsat că Simona nu putea să facă așa ceva! Nu putea să recurgă la așa ceva”, a explicat Toni Iuruc, pentru Fanatik.

Fostul soț al Simonei Halep spune că toate performanțele pe care le-a obținut aceasta, în sport, s-au datorat muncii susținute și sacrificiilor pe care le-a făcut.

Simona Halep depistată pozitiv la testul antidoping

Jucătoarea de tenis Simona Halep a anunţat, vineri, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.

„Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii mele”, a scris Halep.

Ea a precizat că nu a încercat să trișeze niciodată și spune că va lupta până la sfârșit pentru a demonstra că nu a luat o substanță interzisă în mod conștient.

„În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală”, a mai arătat sportiva.