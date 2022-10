Fost antrenor al Simonei Halep despre acuzațiile de dopaj: Eu aş fi făcut mai repede public lucrul ăsta, ca să arăt că sunt bine intenţionat. Sportiva riscă o suspendare de patru ani

Simona Halep a fost suspendată provizoriu după ce a fost testată pozitiv la roxadustat, o substanță care se regăsește și în medicamentele care tratează anemia. Firicel Tomai, care a antrenat-o pe sportivă timp de patru ani (2008-2012), a declarat că el crede că totul a fost un accident.

„Mă uit şi încerc să mă gândesc ce s-a putut întâmpla. Sperăm că a fost un accident. Poate să fie o contaminare. Nu cred că Simona a apelat la această metodă, cred că e un accident.

Simona şi când era mai tânără tolera destul de greu chiar şi mineralele simple pe care le ia un jucător de tenis. Nu cred că Simona s-a aventurat în treaba asta.

Eu aş fi făcut mai repede public lucrul ăsta ca să arăt că sunt bine intenţionat. Probabil au aşteptat proba B”, a declarat Firicel Tomai.

Suspendare de patru ani

Roxadustatul este o substanță care se regăsește și în medicamentele care tratează anemia. Stimulează producția de globule roșii, care facilitează circulația oxigenului în sânge. Mai exact, în cazul sportivilor, roxadustatul crește rezistența.

Folosirea cu intenție a unei astfel de substanțe aduce o suspendare de patru ani. Simona Halep trebuie să semonstreze acum că nu a luat intenționat această substanță pentru a-și îmbunătăți performanțele sportive, potrivit digisport.ro.

Ce spune Simona Halep

Simona Hapep spune că își va demonstra nevinovăția. „Azi începe cel mai greu meci din viața mea: lupta pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv la substanța numita Roxadustat într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea. De-a lungul întregii mele cariere, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, e total în opoziție cu valorile în care am fost educată.

Mă simt complet confuză și trădată. Voi lupta până la sfârșit să dovedesc că n-am luat niciodată intenționat o substanță interzisă și am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la iveală. Nu e despre titluri sau bani, e despre onoare și povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani”, a transmis Simona Halep.