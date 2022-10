Reacția lui Ilie Năstase în cazul Simonei Halep: „Pe vremea mea luam un pahar de vin roșu”. Efectele medicamentului roxadustat

Ilie Năstase a evitat să comenteze în legătură cu suspendarea Simonei Halep pentru dopaj în tenis. Într-o intervenție la un post de televiziune, el a declarat că au mai fost și alte jucătoare care au fost decoperite dopate, însă nu s-a luat nici o măsură în cazul lor. Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, vineri, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat. Medicamentul este folosit și în tratamentul anemiei. Legat de aceasta, Ilie Năstase a precizat că nu mai este la curent cu noile proceduri și substanțe interzise de Federația de Tenis.

„Pe vremea mea, în caz de anemie luam un pahar de vin roșu. Acum nu mai știu ce medicamente se folosesc”, a precizat Ilie Năstase, pentru Antena 3.

El a refuzat să facă mai multe comentarii pe acest subiect, precizând că nu este la curent. În schimb, fostul mare campion ATP a subliniat că au mai fost și alte jucătoare în care testul anti-doping a ieșit pozitiv. În cazul acestora, însă, a spus el, nu s-a luat nici o măsură deoarece ar fi dus la închiderea circuitului WTA.

„Ea ştie mai bine, ea a dat o declaraţie şi trebuie respectată. Eu ce să spun, nu am de unde să ştiu ce s-a întâmplat. Este şocant, ea spune că e şocant pentru ea… şi o să explice mai târziu ce s-a întâmplat, pentru că nici ea nu ştie. Eu nu am ce părere să am pentru că nu ajung eu pe la staff-ul ei… cineva care stă lângă ea trebuie să ştie. Însă ea e singura care poate să îşi dea cu părerea şi să facă declaraţii pe subiectul ăsta. Noi urmărim ce spune ea. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat, poate i-a dat doctorul ceva ce nu avea voie să-i dea, că ea a fost accidentată tot timpul şi la glezne, şi în alte locuri. Şi asta e posibil. Dar nu vreau să comentez, că nu ştiu”, a spus Ilie Năstase.

Explicațiile mediului Pompiliu Popescu

Pe de altă parte, medicul sportiv Pompiliu Popescu a explicat care este efectul medicamentului roxadustat, cu care a fost depistată Simona Halep. Medicul a explicat că această substanță este menită să aducă un supliment de energie pentru sportive, să-i sporească puterea.

„Este o substanță care îți sporește puterea. (,,,) Este menită să-ți aducă un flux de energie suplimentar, să îți dea putere să reziști mai mult”, a explicat medicul Pompiliu Popescu.

El a precizat că fiecărui sportive îi revine responsabilitatea de a se asigura că tratamentul medical pe care îl primește pentru diferite afecțiuni nu este pe lista substanțelor interzise. Aceasta, a precizat Pompiliu Popescu, deoarece este în joc prestigiul și munca sa.

Simona Halep a fost suspendată provizoriu

Simona Halep, a anunţat, vineri, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat. Informația a fost confirmată și de Agenţia Pentru Integritatea Tenisului (ITIA). Roxadustat este un medicament anti-anemie. Roxadustat este un inhibitor al prolil-hidroxilazei HIF care crește producția endogenă de eritropoietină și stimulează producția de hemoglobină și celule roșii din sânge. Simona Halep a fost suspendată provizoriu de către Agenția Internațională de Integritate în Tenis pentru un test pozitiv făcut la US Open din acest an.

„Simona Halep, o jucătoare română de tenis de 31 de ani, a fost suspendată provizoriu conform articolului 7.12.1 din Programul Antidoping din Tenis (TADP)”, a anunţat Agenţia Pentru Integritatea Tenisului (ITIA), citată de Reuters.

Potrivit sursei citate, probele recoltate sportivei au arătat că aceasta a consumat o substanță de pe lista celor interzise: „Proba a fost împărţită în două şi analiza ulterioară a conţinut FG-4592 (Roxadustat), care este pe lista 2022 a substanţelor interzise a Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA)”.

Halep, care ocupă în prezent locul 9 în clasamentul mondial, a fost testată pozitiv la US Open, potrivit APA, românca fiind învinsă în primul tur la New York de ucraineanca Daria Snigur, cu 6-2, 0-6, 6-4.