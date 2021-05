Toni Grecu s stat internat în spital trei săptămâni și a povestit că a avut plămânii afectați în proporție de 50%, chiar peste. Iar în podcastul lui Mihai Bobonete a mărturisit despre experiența trăită în spital. Mai în glumă, mai în serios, a spus: „am băgat nasul în brațele covidului”.

Toni Grecu: Nu doresc nimănui experiența mea

Toni Grecu: „Eu n-am mai stat internat niciodată într-un spital, doar odată, dar a fost o joacă, o petricică la rinichi. E prima dată când am stat serios în spital, am stat, nu am glumit. Am stat lipit de pat trei săptămâni. Am stat cu masca trei săptămâni, prin care am luat 8-10 litri de oxigen la început, după care a scăzut treptat până la un litru. Şi vreau să spun că nu a fost cea mai confortabilă perioadă din viața mea. Sistemul imunitar la unii oameni o ia razna. Sistemul imunitar a luat-o razna. Oamenii care au sistemul imunitar puternic, așa cum am fost și eu, riscă să o ia razna și s-au inflamat plămânii într-o măsură mult mai mare decât era cazul. Când am ajuns la spital, a patra zi de stat acasă, eram cu plămânii jumătate praf. Deci, ca să ne înţelegem şi să nu mai spună cineva că nu există boala, ia rpentru unii există într-o manieră foarte gravă. N-am fost în forma de a ajunge la ATI, să fim serioși, erau oameni cu mine în salon care luau 22 de litri de oxigen şi pe nas şi pe gură, pentru că aveau chiar plămânii praf complet”, a mărturisit Toni Grecu

La Terapie Intensivă inti în contact cu nişte cosmonauți cu măști pe față

Şi continuă: „ Dacă nu-ţi pierzi mințile şi ieși din spital înseamnă că e bine. Pentru că te urmăresc imaginile alea, poate chiar toată viaţa. Bolnavul de COVID e cel mai singur. Dacă nu-ți pierzi mințile și ieși normal din secția de spital, ești bine. Slavă Domnului, nu pot să spun că am uitat, dar sunt logic în conversație. Acum sunt OK, am recuperat tot ceea ce era de recuperat. Contează să zâmbești, să râzi un pic când ești în spital. Bolnavul de COVID e atât de singur acolo, cum nu mai e niciun alt bolnav. Iar oamenii cu care intri în contact sunt niște cosmonauți cu măști pe față, nu le vezi faţa, ochii, nu le vezi nimic pentru că au geamuri pe faţă, măşti peste măşti”, mai spune artistul.

„Când am intrat în secția COVID a am crezut că intru într-o ghenă”

Toni Grecu a spus că acolo „e ca un loc de care oamenii trebuie să se ferească cu orice preţ, pentru că e un loc spurcat, un lor infectat, un loc mizer. Ăsta-i sentimentul pe care-l ai, că omenirea a inventat o ghenă în care aruncă niște semeni ca să treacă printr-o experiență extrem de grea. Ai un șoc. N-am făcut baie trei săptămâni”.

De nevoie actorul a trebuit să îşi radă mustața, şi spune: „Mi-am dat jos mustața în spital, aveam nevoie de o schimbare, sincer. Îmi luam masca de pe gură, mai dam cu aparatul de ras, apoi iar mi-o puneam să trag oxigen şi tot aşa până mi-am dat-o jos. Toaleta a fost o provocare. N-am făcut baie trei săptămâni. Îmi dădeam cu o lavetă deoarece nu aveam cum să mă ud. Eram cu masca la gură, de-abia puteam să mă curăț puțin”, mai povestește actorul.

Un sfat pentru oameni: „Dacă ai mai mult de două zile frisoane și mai mult de 38 de grade Celsius, du-te la spital. Apoi, după COVID, du-te la un pneumolog. Altfel rişti să te nenoroceşti. Cam asta este ideea”, a concluzionat Toni Grecu.