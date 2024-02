Tomograf dotat cu inteligență artificială la Institutul de Cardiologie

Tomograful cu inteligență artificială va oferi medicilor o imagine mai detaliată a inimii, un alt avantaj fiind doza mai mică de radiație emisă pacienților.

Republica Moldova este una din puținele țări care are un astfel de tomograf medical performant. Imaginile obținute vor oferi în detaliu informații despre starea sistemului cardiovascular și reușita unei viitoare operații, a declarat directorul Institutului de Cardiologie, Vitalie Moscalu, citat de radiomoldova.md.

„Posibilitățile de diagnostic ale acestui utilaj sunt enorme. Putem analiza perfuzia mușchiului inimii, face un hemodinamic desăvârșit. Am trecut 40 de ani prin cardiochirurgie, am făcut mai mult diagnostic, dar când am văzut ce imagini și ce posibilități are, am fost surprins”, a precizat Vitalie Moscalu.

Bolile cardiovasculare, în topul afecțiunilor

Tomograful a fost achiziționat prin intermediul unui proiect de modernizare a spitalelor din țară, care include cumpărarea a 12 astfel de aparate medicale. Pentru a instala astfel de utilaje, a fost nevoie să se repare încăperile și să fie modificată infrastructura spitalelor, a menționat ministrul Sănătății, Ala Nemerenco:

„Procesul de instalare este foarte diferit de la instituție la Instituție fiindcă noi trebuie să reparăm spațiile, uneori este necesar să schimbăm absolut toată rețeaua electrică în întreg blocul. În curând o să avem alte două conectate și pe parcurs for fi instalate și puse în funcțiune și aceasta este foarte important deoarece într-adevăr bolile cardio și cerebrovasculare sunt un bici în Republica Moldova”.

Tomograful cu inteligență artificială, inaugurat în prezența președintelui Maia Sandu

La inaugurare a fost prezentă și președinta Maia Sandu, care a remarcat avantajele tehnologiei moderne în tratarea bolilor cardiovasculare.

„Doar în 2022 statul a investit peste un miliard și 400 de milioane de lei în dotarea spitalelor, în reparația spațiilor. Investim și în echipamente foarte scumpe cum este acceleratorul liniar performant de la Spitalul Oncologic. Investim în echipamente așa încât fiecare lucrător al sistemului medical să poată să ofere cea mai bună asistență medicală pentru că ne dorim o societate cu oameni sănătoși”, a precizat Maia Sandu.

Doza de iradiere emisă de tomograf este cu 80 de procente mai mică decât cea a dispozitivele tradiționale. Tomograful a fost achiziționat din banii prevăzuți pentru implementarea Proiectului „Răspuns de urgență la COVID-19 și sprijin pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii”.