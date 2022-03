Tom Odell, moment impresionant pentru refugiați. Gestul artistului a lăsat sute de oameni cu ochii în lacrimi

Artistul britanic Tom Odell a făcut un gest impresionant pentru refugiații ucraineni care au fost nevoiți să își părăsească țara și să fugă din calea războiului. S-a așezat la pian, pe un peron din Gara de Nord și a interpretat piesa „Another Love”, lansată în anul 2012 și care i-a dus recunoașterea la nivel mondial, dar și alte melodii din repertoriul său. Piesa a devenit un adevărat imn al celor care protestează pentru pace în întreaga lume.

Sute de refugiați din Ucraina s-au oprit să îl asculte pe artist, mulți dintre ei cu lacrimi în ochi, gândindu-se la rudele pe care le-au lăsat în urmă în țara natală, bombardată fără încetare de ruși.

Artiștii alături de refugiați

Tom Odell a venit special la București pentru un concert caritabil, pentru refugiații din Ucraina. Spectacolul We are one are loc pe 12 martie, în Capitală, pe Arena Națională. Pe lângă artistul britanic, mai urcă pe scenă unul dintre cei mai cunoscuți DJi la nivel mondial, Armin van Buuren.

Jamala, artista de origine ucraineană și câștigătoarea concursului Eurovision 2016 cu piesa 1944, vine și ea la WE ARE ONE. În acest moment, România este noua ei casă, ea fiind refugiată. Andra, Antonia, Carla’s Dreams, Grasu XXL, Guess Who, Horia Brenciu, INNA, Irina Rimes, Spike și Vama vor urca și ei pe scenă scrie romaniatv.net.

Arena Națională pusă la dispoziție

Primăria Capitalei va pune la dispoziția organizatorilor, Arena Națională și va asigura costurile cu întreţinerea şi utilităţile necesare. Totul cu titlu gratuit deoarece este vorba despre un eveniment umanitar.

„‘We Are One’ este un eveniment cultural/artistic şi caritabil, în cadrul căruia zeci de artişti locali şi internaţionali vor concerta, cu scopul de a strânge donaţii pentru ajutorarea refugiaţilor ucraineni, cât şi de a trage un semnal de alarmă asupra nevoii de a stopa războiul ce se desfăşoară în Ucraina. Condiţia parteneriatului constă în asumarea obligaţiei Saga Festival SRL de a dona, în scop caritabil, după plata tuturor taxelor şi impozitelor, veniturile realizate din vânzarea de bilete, donaţiile făcute de partenerii comerciali şi donaţiile publicului participant la eveniment”, se arată în referatul de aprobare, semnat de primarul general, Nicuşor Dan.