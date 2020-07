Tom Hanks a vorbit despre perioada în care a fost bolnav şi despre nesiguranţa viitorului, în general. În martie, în timp ce filma în Australia, el și soția sa, Rita Wilson, au devenit, spune el, „celebrii, din nou, dar de data acesta din cauza Covid-19”. Au fost printre cei mai timpurii și cu siguranță cei mai faimoși oameni din vest care au fost diagnosticați cu virusul pe data de 10 martie unde au fost spitalizați timp de trei zile.

A fost întrebat dacă el şi soţia au suferit după boală

„Nu, suntem bine. Disconfortul nostru din cauza virusului ne-a afectat destul de mult în cele două săptămâni și am avut reacții foarte diferite și asta a fost ciudat. Soția mea și-a pierdut simțul gustului și mirosului, a avut greață severă, a avut o febră mult mai mare decât mine. Pur și simplu aveam dureri corporale, eram foarte obosit tot timpul și nu mă puteam concentra pe nimic mai mult de aproximativ 12 minute. Asta ultima este, oricum, ca starea mea naturală ”, spune el zâmbind.

Şi continuă: „ Am 63 de ani, am diabet de tip 2, aveam un stent pe inimă – sunt un caz cu steag roșu..” Dar atâta timp cât temperaturile noastre nu au crescut, iar plămânii noștri nu s-au umplut cu ceva care arăta ca pneumonie, nu am fost îngrijorați. Nu sunt cel care se trezește dimineața întrebându-mă dacă voi vedea sfârșitul zilei sau nu. Sunt destul de calm în legătură cu asta”, a povestit actorul.

Nemulţumit de cum au acţionat oficialii în lupta cu molima

Hanks este denumit în mod regulat „tatăl Americii” și este atât de venerat încât, probabil, faţa lui va fi sculptată pe Muntele Rushmore, așa că a fost întrebat cum crede că țara s-a descurcat cu virusul pe perioada pandemiei.

„Aoleu! Nu am altceva decât semne de întrebare despre poziția oficială, precum despre și elegerile individuale ale oficialilor. Într-adevăr există doar trei lucruri pe care toți trebuie să ne bazăm: să purtăm mască de protecţie, distanțarea socială şi spălare pe mâini. Știu că societatea a fost politizată, dar nu mă pricep, omule…”, relatează theguardian.