Avion în flăcări, la Tokyo. Cinci persoane, date dispărute

Aterizarea în Tokyo a fost înfricoșătoare, avionul fiind cuprins de flăcări la contactul cu pista. La bordul aeronavei se aflau 379 de persoane, inclusiv pasageri și membri ai echipajului.

Cu toții au reușit să fie evacuați cu succes de echipajul de bord.

Cinci din cei șase membri ai echipajului avionului Gărzii de Coastă care s-a ciocnit de cursa Japan Airlines sunt „de negăsit”, informează NHK, preluată de Sky News. Un membru al echipajului a reușit să se salveze, fiind vorba despre căpitan.

Japan Airlines flight JL516, an Airbus A350 has collided with a Coast Guard aircraft on the runway at Tokyo-Haneda Airport. The aircraft is on fire with rescue operations underway. pic.twitter.com/BygfKxZBgh

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 2, 2024