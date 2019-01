TOADER NEAGĂ NEGOCIERILE cu PNL. SĂGEȚI către „Comisia Iordache”

Tudorel Toader neagă afirmațiile potrivit cărora ar fi negociat demnitatea de ministru cu reprezentaţii PNL. El a acuzat, totodată, Comisia Iordache, că a modificat proiectele de Coduri plecate de la minister în acord cu deciziile CCR.





„Nu am " negociat" demnitatea de ministru al justitiei cu reprezentatii PNL sau din alta formatiune politica.

In toamna anului 2016 am declinat propunerea primita, in mod repetat, de la conducerea partidului, de a candida pentru un post de deputat sau senator. Imi era oferita prima pozitie pe lista de candidati, de la deputati sau senatori, din Iasi sau din Vrancea.

Am acceptat propunerea primita din partea aliantei de guvernare, de a prelua portofoliul de la Ministerul Justitiei !”

Tudorel Toader răspunde astfel unor articole apărute în presă, potrivit cărora şi-ar fi negociat funcţia de ministru al Justiţiei cu reprezentanţii PNL şi ALDE, care i-au propus să intre în viaţa politică.

În această dimineaţă, ministrul Justiţiei a publicat un nou mesaj pe pagina sa de Facebook:

„pentru cei dornici de..."adevar" !

MJ nu transmite proiectele de lege direct la parlament !

Cu respectarea normelor de tehnica legislativa, MJ prezinta un proiect de lege in Guvern, insotit de avizele necesare, care il adpta apoi il transmite parlamentului spre legiferare.

In cursul anului 2017, printre altele, MJ a elaborat doua proiecte de lege:

1. proiect de lege pentru modificarea Codului penal, in sensul punerii de acord cu deciziile CCR, precum si pentru transpunerea directivei privind confiscarea extinsa;

2. proiect de lege pentru modificarea Codului de procedura penala, in sensul punerii de acord cu deciziile CCR, precum si pentru transpunerea directivei privind consolidarea prezumtiei de nevinovatie.

Nici una dintre solutiile propuse prin cele doua proiecte de lege, nu a fost declarata neconstitutionala.

Ar trebui sa facem distinctiile necesare dintre proiectele de lege, elaborate de catre MJ, si punctele de vedere/ opiniile/ propunerile transmise direct comisiilor parlamentare !”, scrie Toader pe Facebook.

În urmă cu câteva zile, Toader a declarat la Antena 3 că proiectele de modificare a Codului penal și de procedură penală au plecat de la minister fiind în acord cu deciziile CCR, dar au suferit modificări la Comisia specială din Parlament, condusă de Florin Iordache.

Din pacate, o alta veste trista! Un mare jurnalist roman A MURIT in prima zi a anului! Sotia a facut anuntul sfasietor

Pagina 1 din 1