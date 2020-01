Alex, un IT-ist din Timișoara, vinde, pe OLX.ro, domeniul TM2021 cu extensiile .com și .ro. ”Domeniul a fost înregistrat în urma alegerii Timișoarei ca și capitală culturală în anul 2021. Pentru mai multe informații vă rog lăsați mesaj sau lăsați un mail la adresa specificată pe paginiile (!! – n.r.) respective. Voi răspunde în cel mai scurt timp posibil. Ofertele să fie specificate în euro”, notează vânzătorul. Anunțul a fost repostat pe platformă în 8 ianuarie 2020.

Până acum nu a avut însă nicio ofertă serioasă. El a povestit pentru Evz.ro cum i-a venit ideea achiziției dar și cum au evoluat lucrurile. La scurt timp după ce Timișoara a fost nominalizată la acest titlu, când reprezentanții asociației care implementează proiectul au început să folosească în social media #tm2021, it-stul a identificat oportunitatea afacerii.

”Am cumpărat domeniul cu 50 de euro, sumă în care e inclusă și deținerea lui pentru trei ani. Acum jumătate de an am scos domeniul la vânzare, pe OLX.ro. Am avut, însă, doar oferte neserioase”, a declarat bărbatul. A avut mai puțin de cinci oferte, cea mai ”serioasă” în valoare de 1.000 de lei de la un cumpărător. ”Domnul voia el să facă profit vânzând mai departe”, spune it-istul. Momentan nu a vândut, suma primită i se pare ridicolă.

Pe de altă parte, bărbatul ne-a mai spus că nu a fost contactat de reprezentanții Asociației Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2021, dar că nici nu le-a făcut, personal, o oferă.

”Mi-ar fi plăcut să le donez domeniile, dacă m-ar căuta. Însă până acum nu m-a contactat nimeni, deși anunțul e pus de aproximativ șase luni. Dacă nu am să le vând, am să le păstrez pur și simplu”, a mai declarat vânzătorul. Acesta a explicat că domeniile cu terminații diferite pot fi conexate pe aceeași adresă de internet a unui site, crescând astfel accesibilitatea la informațiile de pe pagina de internet oficială.

Momentan, Asociația Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2021 folosetșe ca și etichetă #tm2021, care, numai pe Instagram, are peste 5.000 de postări identificate astfel.

