După ce anunțau că: „Suntem făcuți unul pentru celălalt!”, Ion Ion Țiriac și Ileana Lazariuc au divorțat, lucru anunțat chiar de cei doi, pe rețelele de socializare.

„Din dorința de a reduce la tacere zvonurile, am decis împreună să anunțăm oficial faptul că am divorțat acum 2 ani. Nu există secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre și am dorit această perioadă de liniște și discreție atât pentru noi, dar în special pentru copiii noștri fără să intervină alte speculații și scenarii fabricate. Deși nimic nu s-a schimbat cu privire la cât de mult ne iubim, vom rămâne în continuare cei mai buni prieteni, suntem și vom fi o familie unită și părinții a 2 copii minunați. Viețile noastre vor rămâne în continuare private și aceasta va fi singura noastră declarație în legătură cu acest subiect. Mulțumim pt. înțelegere!”, informează cancan.

Ion Ion Țiriac a mai fost căsătorit cu Maria Marinescu în 2007. Căsătoria cu aceasta a durat doar trei luni.

În 2009, Ion Ion Țiriac și Ileana Lazariuc s-au căsătorit civil, la Monte Carlo. Pe 29 august, același an, Ion Ion Țiriac și Ileana Lazariuc au făcut cununia religioasă și nunta. Ceremonia a avut loc la biserica din Satnoieni, Călăraşi.

Din aceasta fumoasă căsnicie a rezultat doi copii: Alexandru (11 ani) și Nicholas Noah (10 ani). Nepotul cel mare al omului de afaceri Ion Țiriac a venit pe lume în luna martie a anului 2008, iar mezinul, Nicholas Noah, s-a născut în iunie 2009. Cei doi copii au moștenit trăsăturile frumoase de la părinți, dar sunt și foarte talentați. Cel mare, Alexandru, are o pasiune pentru tenis, e clar, i se trage de la celebrul său bunic, Ion Țiriac, în timp ce Nicholas este atras de pian.



Cât privește educația celor doi copii, Ileana Lazariuc, spunea că ea şi Ion Ion Țiriac formează o adevărată echipă. „Dacă eu am spus nu, el nu va spune da. Încercăm să facem cu schimbul, să nu fiu eu poliţistul rău întotdeauna, iar el poliţistul bun. Aşa că ne ducem deoparte şi stabilim: e rândul tău astăzi, tu eşti ăla rău azi.”

Ion Ion Țiriac este copilul lui Mikette von Issenberg, un fost model renumit care s-a cunoscut cu Ion Tiriac în anul 1974. El (Ion Țiriac) era component al echipei României de Cupa Davis, ea, fotomodel. Mikette locuia la Los Angeles, iar tenismenul o suna zilnic de la Bucureşti. De dragul acestuia, a învăţat limba română, iar în anul 1976 era la Bucuresti, însărcinată cu copilul lor, Ion Alexandru Ţiriac (Ion Ion), născut pe 22 septembrie.

După ce în viața lor a apărut băiețelul, relaţia s-a destrămat. Frumoasă blondă nu dorea să rămână în România comunistă, în ciuda insistenţelor lui Ion Ţiriac.

Mikette von Issenberg s-a întors în Statele Unite ale Americii, iar Ion Ion a rămas în grijă Rodicăi, sora tenismenului, în primii ani ai vieţii. Ulterior, fotomodelul s-a ocupat de studiile lui Ţiriac Jr. în SUA, potrivit huff.ro.

