Elenea Udrea, de asemenea, încearcă să-şi recupereze investiţia făcută în staţiunea Baile Boghis, fiind lăsată cu ochii în soare de fosta sa asociată. Firmele Liei Stanca au fost băgate în insolvenţă şi faliment. Totul se joacă la CA Cluj şi Tribunalul Salaj, informează.

„Totul se invarte in jurul SC Bai Boghis SRL, firma detinuta de Elena Udrea si afacerista Veronica Elena Stanca, mai cunoscuta sub numele de Lia Stanca. Despre Bai Boghis, s-a scris destul de mult, insa din cauza resentimentelor unor jurnalisti fata de Elena Udrea, in prim plan a fost pusă ea, desi activitatea mai interesanta in aceasta afacere apartine, din punctul nostru de vedere, partenerei sale, Lia Stanca”, scrie luju.ro.

Elena Udrea, Ţiriac şi Erbaşu „ţepuiţi” de Lia Stanca

„SC Bai Boghis SRL a fost infiintata in 2013, asociate fiind Elena Udrea si Lia Stanca, ambele cu cate 50%. Societatea administra practic statiunea de tratament Baile Boghis, aportul in firma fiind impartit intre Elena Udrea, care a venit cu banii (cateva milioane de lei) si Lia Stanca, aceasta aducand strandul. Aflat in paragina la momentul infiintarii firmei, baza Baile Boghis a fost modernizata de catre societatea SC Constructii Erbasu SA, costurile ridicandu-se la cateva milioane de lei.

Dupa un inceput frumos, in care SC Bai Boghis a facut chiar si profit extrem de rapid, societatea si-a inceput declinul odata cu aparitia problemelor Elenei Udrea. Atentie insa, nu Elena Udrea este cea din cauza careia firmele lui Tiriac si Erbasu se lupta prin instante sa-si recupereze banii, caci, asa cum spuneam, insasi Elena Udrea incearca la randul sau sa-si recupereze investitia”, scriu jurnaliştii de la luju.ro.

Erbașu își cere banii băgați în modernizarea Bailor Boghis

(…) Asadar, in momentul de fata pe rolul Tribunalului Zalau figureaza dosarul 135/84/2019, aflat pe masa judecatorului Claudiu Rares Bogdan. Obiectul cauzei este falimentul, dupa ce in 28 februarie 2019, pe cand Elena Udrea se afla in Costa Rica si deci nu mai putea avea o implicare directa in firma, Lia Stanca, prin mama sa care este administratorul firmei, a cerut si a reusit sa obtina deschiderea procedurii insolventei. Vorbim despre debitorul SC Bai Boghis SRL si, atentie, 24 de creditori. Printre acestia din urma, SC Constructii Erbasu SA, detinuta de familia Erbasu, si Masterange Romania SRL, parte a grupului de firme detinut de Ion Tiriac (…). Întreaga poveste despre acest caz incredibil o puteţi citi AICI