Tipic românesc: SIBIUL, paralizat din cauza unei avarii

Mii de locuitori din municipiul Sibiu au rămas duminică fără apă, din cauza unei avarii la reţeaua de distribuţie din cartierul Ştrand, potrivit unui comunicat de presă al SC Apă Canal SA, societatea responsabilă cu furnizarea apei în oraş.





"O conductă de transport a cedat duminică dimineaţa in zona Ştrand, producând perturbări importante in alimentarea cu apă a mai multor cartiere. Apă Canal Sibiu SA anunţă că din cauza unei avarii produse la conducta de transport DN 800, in zona străzii Maramureşului din Sibiu, se va înregistra o puternică reducere a presiunii apei in cartierele: Ştrand I şi II, Lazaret, Reşiţa, Guşteriţa, zonele Lupeni, Oţelarilor, Ştefan cel Mare (blocuri), Zona Industrială Est, zona cuprinsă în perimetrul Şoseaua Alba Iulia - Turismului - Neculce - Malului, precum si in Oraşul de Jos (Piaţa Cibin,Turnului, 9 Mai, Constituţiei, Piaţa Gării, Regele Ferdinand, Uzinei, Parcul Tineretului, Hermann Oberth, Fabricii)", se precizează în comunicat. Potrivit SC Apă Canal SA Sibiu, "în funcţie de consum, există posibilitatea ca, în unele zone, consumatorii să rămână fără apă. La dispoziţia acestora, Apă Canal Sibiu SA a pregătit o autospecială cu apă menajeră ce se va deplasa la solicitările primite prin Dispecerat." Echipe de la SC Apă Canal SA lucrează la remedierea avariei. Se stimează că lucrările vor fi încheiate în jurul orei 24,00

