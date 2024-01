Mulți tineri plecați la studii în străinătate revin în Republica Moldova

Tot mai mulţi tineri din Republica Moldova, care au plecat la un moment dat la studii în străinătate, revin acum acasă.

De ce se întorc după studii tinerii din Republica Moldova

Printre motivele pentru care aleg să-și continue sau finalizeze studiile la universităţile din Republica Moldova se numără adaptarea dificilă în alte ţări și dorinţa de a fi alături de cei dragi.

Unii dintre cei plecați rămân, totuși, să-și finalizeze studiile de licență în străinătate, după care se întorc pentru studiile de masterat la Universitatea de Stat a Moldovei.

Alții cred că au mai multe opprtunități la ei în țară, în condițiile în care Republica Moldova a început să se dezvolte.

Câți studenți s-au întors

De exemplu, în anul 2021, la universităţile din Republica Moldova s-au reîntors 318 studenţi. În anul următor, 2022, numărul acestora a crescut la peste 360. Iar în 2023, numărul tinerilor întorși la Chișinău a ajuns la aproape 400.

Iar tendinţa este de creștere de la an la an.

Cei mai mulți tineri care se întorc după studii în Republica Moldova au învățat în România, Federaţia Rusă, Ucraina, Italia, Marea Britanie, Franţa și Germania.

Iar Universitatea de Stat din Republica Moldova este instituţia la care s-au întors cei mai mulți tineri, după studii în străinătate. Pe locul al doilea printre instituțiile alese de tineri cu diplome de studii obținute peste hotare se află Universitatea Tehnică din Moldova.

Cum se recunosc diplomele de studii din străinătate

„În anul academic 2022-2023 am avut un număr record de solicitări cu privire la echivalarea diplomelor şi a perioadelor de studii. Este un număr de 263 de solicitări. Vin studenţi care au început studiile sau le-au finallizat în România, Olanda, Franţa, Marea Britanie”, a declarat Mariana Toacă, şefa Secţiei Studii de la Universitatea de Stat a Moldovei, citată de TVR.

„Noi am avut o creştere suficient de mare a solicitanţilor. Noi am examinat 84 de dosare ale persoanelor care au finalizat studii în străinătate şi încă 13 dosare ale persoanelor care au hotărât să finalizeze studiile în Republica Moldova după o perioadă de studii în străinătate. Am examinat acte provenite din SUA, Olanda, Turcia, Letonia, Lituania, Belarus, Franţa, Portugalia”, a declarat, la rândul ei, Irina Tutunaru, şefa Direcţiei de Management Academic şi Asigurarea Calităţii.