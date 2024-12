International TikTok, la un pas să fie interzis în SUA. Singura salvare a platformei este Donald Trump







Președintele ales al SUA, Donald Trump, s-a întâlnit luni după-amiază cu Shou Chew, directorul general al TikTok, la clubul său din Mar-a-Lago. Întâlnirea a avut loc în contextul în care compania de social media a cerut Curții Supreme să intervină într-o luptă judiciară care vizează folosirea aplicației în Statele Unite.

Noua abordare propusă de Trump

Întâlnirea dintre cei doi ar fi prima după victoria lui Trump din alegerile prezidențiale din noiembrie. Chew, care a fost observat la stațiunea lui Trump din Florida la începutul lunii decembrie, a încercat în repetate rânduri să se întâlnească cu Trump de când acesta a fost ales, relatează CNN.

Donald Trump a sugerat luni că ar putea adopta o abordare diferită față de platformă, dar nu a detaliat în ce consta aceasta.

„Știți, am o simpatie specială pentru TikTok, pentru că am câștigat tineretul cu 34 de puncte și sunt oameni care spun că TikTok are ceva de-a face cu asta”, a declarat Trump în timpul primei conferințe de presă de după alegeri.

Motivul pentru care TikTok a solicitat implicarea Curții Supreme

TikTok ceruse Înaltei Curți să intervină în disputa juridică legată de o lege care cere ca platforma să fie vândută unui nou proprietar care nu este chinez sau să fie interzisă în Statele Unite, în urmă cu câteva ore.

După termenul limită care va fi pe 19 ianuarie 2025, magazinele de aplicații din SUA s-ar putea confrunta cu amenzi mari pentru găzduirea TikTok dacă aplicația nu este vândută. În temeiul legislației, președintele poate emite o singură prelungire a termenului limită.

Dacă nu reușește să convingă compania chineză ByteDance să o vândă și să găsească un cumpărător, platforma este cu un pas mai aproape de a se confrunta cu o interdicție în câteva săptămâni. ByteDance a indicat anterior că nu va vinde TikTok.

Apelul platformei la Curtea Supremă pune judecătorii într-o situație de conflict între Congresul SUA, care a invocat preocupări de securitate națională legate de controlul Chinei asupra aplicației, și utilizatorii și conducerea platformei, care susțin că o eventuală interdicție ar încălca Primul Amendament.

Într-o hotărâre pronunțată la începutul acestei luni, care afirma că guvernul SUA are un interes de securitate națională în reglementarea platformei în Statele Unite, o curte federală de apel confirmase în unanimitate interdicția. Interdicția ar intra în vigoare cu o zi înainte de preluarea mandatului de către Donald Trump, dacă dacă Curtea Supremă nu intervine.

Reacția avocaților TikTok

Această interdicție „va închide una dintre cele mai populare platforme de exprimare din America cu o zi înainte de o inaugurare prezidențială”, au scris avocații TikTok.

„Acest lucru, la rândul său, va reduce la tăcere discursul solicitanților și al numeroșilor americani care folosesc platforma pentru a comunica despre politică, comerț, artă și alte chestiuni de interes public”, au adăugat aceștia.

În 2021 și 2022, TikTok a fost cea mai descărcată aplicație din SUA. De asemenea, a fost cel mai popular site web din 2021, depășind chiar și Google, gigantul motoarelor de căutare.

Până la sfârșitul anului 2023, platforma de socializare fusese descărcat de peste 4,1 miliarde de ori. În prezent, există peste un miliard de utilizatori activi lunar, cu peste 150 de milioane de utilizatori lunari numai în SUA, fiind echivalentul a aproape jumătate din populația totală a țării.

Situația platformei în anul 2023

Chew ținuse prima pagină a ziarelor după ce a apărut în fața unei comisii a Congresului SUA pe 23 martie 2023. Chew s-a prezentat pentru a răspunde preocupărilor referitoare la legăturile aplicației de socializare cu China și la posibilele riscuri de securitate și confidențialitate.

În același an, directorul general era pe lista celor mai influenți 100 de oameni din 2023, aleși de către revista Time.

Viața directorului general al TikTok

Shou Zi Chew este un om de afaceri, antreprenor și actualul CEO al TikTok. După absolvirea liceului, acesta a devenit ofițer în cadrul Forțelor Armate din Singapore, iar după serviciul militar, Chew a obținut o diplomă de licență în economie de la University College London.

Înainte de a se alătura firmei de capital de risc DST Global, a lucrat ca bancher la Goldman Sachs în Londra. În 2010, el a absolvit un masterat în administrarea afacerilor la Harvard Business School din Boston, Massachusetts. În timp ce studia la Harvard, a efectuat un stagiu de vară la o altă companie de social media, Facebook.

A condus o echipă de investitori în ByteDance în 2013, compania care a dezvoltat atât TikTok cât și varianta din China, Douyin. În 2015, acesta a devenit directorul financiar al Xiaomi, o companie de smartphone-uri, urmând ca până în 2019 să ocupe funcția de președinte al afacerilor externe ale firmei de telefoane.

Chew s-a alăturat ByteDance în calitate de director financiar al companiei în martie 2021, iar după ce Kevin A. Mayer a demisionat la mai puțin de patru luni de la preluarea funcției de director general al TikTok, Chew l-a înlocuit.

Harvard Business School, un loc important pentru cei doi

În 2008, Chew și-a cunoscut soția, Vivian Kao, în timp ce amândoi studiau la Harvard Business School. Chiar dacă nu există o dată fixă când aceștia s-au căsătorit, cuplul este împreună de peste 15 ani.

Cei doi au dezvăluit că perioada petrecută la Harvard ocupă încă un loc special în inimile lor, într-un interviu din 13 noiembrie 2020 cu Harvard Business School Alumni.

„HBS este ceea ce avem în comun”, a spus Kao, care a mai spus că atât pentru ea, cât și pentru Chew „cei mai apropiați prieteni sunt din anii de la HBS”.

Chew a adăugat că „Suntem recunoscători pentru ceea ce HBS a făcut pentru noi și dorim să oferim mai multe oportunități pentru generațiile viitoare”.

Trecutul soției directorului TikTok

Vivian Kao este o americancă cu origini taiwaneze și este o femeie de afaceri, investitor și expert financiar. Aceasta a absolvit Wellesley College în 2004 cu o diplomă de licență în economie și studii chineze, iar la fel ca Chew, a obținut și un MBA la Harvard Business School, pe care a absolvit-o în 2010.

În 2013, a devenit director de creștere al WeLab, cea mai importantă companie fintech din Asia, iar anterior a fost director general al Chope, o platformă de rezervare în timp real a restaurantelor.

În prezent, este director general al Tamarind Global, care gestionează investiții și filantropie pentru familiile din Singapore și este, de asemenea, director independent, neexecutiv al Sun Hung Kai & Co. Limited, o firmă de investiții alternative cu sediul central în Hong Kong.

Mai mult, din iulie 2022, Kao face parte și din consiliul de administrație al Wellesley College.

Cartierul rezidențial în care trăiește Chew

Cei doi locuiesc în prezent în Singapore, împreună cu cei trei copii ai lor. Publicația Tatler a relatat, în august 2021, că Chew a cumpărat un Bungalow Good Class în Queen Astrid Park, unul dintre cele mai bogate cartiere rezidențiale din Singapore. Proprietate fusese scoasă la vânzare pentru aproximativ 64 de milioane de dolari.

Chiar dacă numele copiilor lui Chew și Kao sunt necunoscute, în martie 2023, Chew a dezvăluit că copiii săi aveau șase și opt ani, urmând ca în noiembrie 2023, familia să întâmpine venirea pe lume a unui al treilea copil.

Copiii directorului TikTok nu folosesc populara aplicație

Chew a susținut public că niciunul dintre cei doi copii mai mari ai săi nu are voie să folosească TikTok, explicând că cei doi locuiesc în afara SUA.

„Tiktok aici, în SUA, dacă ai sub 13 ani, primești o versiune foarte restrictivă a TikTok”, a spus Chew. „În multe alte țări din lume, nu permitem utilizatori care au sub 13 ani”, a adăugat el.

Întrebat de Congres despre limitele de vârstă ale aplicației, Chew a răspuns că „Copiii mei locuiesc în Singapore și, în Singapore, nu avem o variantă a aplicației pentru persoanele sub 13 ani. Dacă ar locui aici, în Statele Unite, i-aș lăsa să folosească varianta pentru persoanele sub 13 ani”.